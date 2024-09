Cinema, al Matera Film Festival si festeggiano i 40 anni di Tetris

Roma, 28 set. (askanews) – Per la quinta edizione del Matera Film Festival, che si terrà nella Città dei Sassi dal 3 al 10 novembre, un importante spazio sarà dedicato alla sezione “Eroi per Casa”. A partire da quest’anno, tale sezione sarà arricchita dalla partnership con Lucca Comics and Games.

Il primo tassello di questa collaborazione è il festeggiamento dei 40 anni di Tetris, gioco divenuto celebre negli anni Ottanta ed entrato nell’immaginario collettivo come il videogioco per eccellenza. Ci sarà Henk Rogers, co-founder con Aleksej Pazitnov, di Tetris Company, ospite prima a Lucca e poi nella Città dei Sassi, dove dialogherà con il pubblico presente in sala durante la sua masterclass presso il CineTeatro Comunale G. Guerrieri. Per l’occasione sarà anche proiettato il film Tetris di Jon S. Baird (2023).

Sin dalla prima edizione il Matera Film Festival ha sviluppato il focus sul Comics and Games: l’attenzione dedicata a La nuova carne, omaggio del fumetto italiano al regista David Cronenberg (ospite del Matera Film Festival nel 2021); l’esposizione delle tavole originali del Graphic Novel tratto da Diabolik, trasposizione cinematografica di uno tra i fumetti italiani di maggior successo; il focus su Wonder Woman, con la regista Patty Jenkins e l’attrice Robin Wright (entrambe ospiti al Festival nel 2022), film girato in parte a Matera che ha come protagonista l’iconica supereroina.

Sono solo alcune delle attività che rendono il Matera Film Festival un evento transmediale, che si estende oltre l’arte cinematografica e che guarda con attenzione a tutte le diverse espressioni artistiche, incluso il mondo dei fumetti e dei videogame. La partnership con Lucca Comincs and Games rappresenta non solo un punto di arrivo, ma un importante punto di partenza per lo sviluppo di attività congiunte tra Lucca e Matera.