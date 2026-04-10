Cinema, al Riviera International Film Festival Modine, Soldini, Veronesi

Roma, 10 apr. (askanews) – Sono la star hollywoodiana Matthew Modine, il pluricandidato ai prossimi David di Donatello Silvio Soldini e Giovanni Veronesi, i primi protagonisti delle masterclass del Riviera International Film Festival in programma dal 5 al 10 maggio a Sestri Levante, nella Baia del silenzio.

Tra gli attori più talentuosi della sua generazione, vincitore della Coppa Volpi a Venezia e diretto da alcuni dei più importanti registi del panorama internazionale come Stanley Kubrick (Full Metal Jacket), Robert Altman (Streamers, America Oggi), Oliver Stone (Ogni Maledetta Domenica) e Christopher Nolan (Il Cavaliere Oscuro il Ritorno, Oppenheimer) Matthew Modine terrà la sua masterclass “Senza copione, in tempo reale” venerdì 8 maggio alle 18:30.

Dalle sceneggiature, tra gli altri, per Francesco Nuti e Leonardo Pieraccioni, ai successi ottenuti dietro alla macchina da (Viola bacia tutti, Il mio West, Che ne sarà di noi, la trilogia di Manuale d’amore, Italians, Genitori e figli e Moschettieri del Re, per citarne alcuni), Giovanni Veronesi sarà all’Annunziata sabato 9 maggio alle 11 per la masterclass “Dirigere la commedia: precisione, tempismo e caos” che lo vedrà soffermarsi sull'”architettura della risata” e il momento in cui la tecnica incontra l’istinto.

Infine domenica 10 maggio alle 11, per la lection “La mano invisibile: guidare le emozioni del pubblico”, sarà in cattedra Silvio Soldini, che dietro alla macchina da presa ha realizzato Pani e tulipani, Brucio nel vento, Agata e la tempesta, Giorni e nuvole, Cosa voglio di più, Il colore nascosto delle cose e il cui ultimo film Le assaggiatrici, ha ricevuto ben tredici nominations ai prossimi David di Donatello.