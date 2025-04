Cinema, al via la terza edizione di Led-Leader Esercenti Donne

Roma, 17 apr. (askanews) – Sono aperte le iscrizioni alla terza edizione di Led – Leader Esercenti Donne, il programma promosso dalla Presidenza Nazionale Anec – Associazione Nazionale Esercenti Cinema.

Dopo la call per il ruolo di mentor, si aprono ora le candidature per il ruolo di mentee, neo-imprenditrice o manager junior delle imprese di esercizio, che nel percorso di tutoraggio sarà affiancata da una mentor, imprenditrice affermata del settore. Il progetto, come per le precedenti edizioni, si svilupperà nell’arco di 12 mesi, attraverso incontri individuali, partecipazioni ad eventi, festival e webinar con professionisti, occasioni che permetteranno di accrescere il proprio bagaglio professionale e personale.

Il progetto Led rappresenta il primo programma di mentoring del settore dell’esercizio cinematografico. L’obiettivo è rendere le professioniste protagoniste dell’innovazione dei processi e delle strategie imprenditoriali, con vantaggi a lungo termine per l’industria cinematografica. Led supporta in questo modo la crescita personale e professionale di imprenditrici e lavoratrici dell’esercizio cinematografico, contribuendo a colmare il gender gap nella leadership delle imprese dell’esercizio creando maggiori occasioni di networking. Nella classifica mondiale sull’ampiezza del divario di genere realizzata nel 2022 dal Wef, l’Italia occupa la 63esima posizione e il settore dell’esercizio cinematografico registra un numero esiguo di professioniste in ruoli apicali e di rappresentanza. Il personale complessivo delle sale, ad esempio, è al 50% femminile, mentre nelle posizioni apicali questa parità si riduce passando al 30%.

Le prime due edizioni del programma hanno suscitato immediato interesse ed entusiasmo nel comparto cinematografico e sono state, nel corso dei due anni, protagoniste di numerosi eventi del settore come le Giornate Professionali di Cinema a Sorrento, Cinè – Giornate estive di cinema a Riccione, la Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, gli incontri del cinema d’essai di Lucca, la Festa del Cinema di Roma e il Festival Internazionale di Cinema e Donne di Firenze.

Anita Di Marcoberardino, Segretaria Generale Agis Anec Lombardia e coordinatrice del progetto ha commentato: “Fin dal primo lancio, a luglio 2023, ha riscosso grande interesse da parte del mondo del cinema. Alla formazione e alla ricerca, abbiamo affiancato attività di networking, che ci hanno permesso di essere presenti nei principali appuntamenti di settore e avviare un dialogo costruttivo con diverse realtà: ad esempio con il Festival Internazionale di Cinema e Donne di Firenze abbiamo istituito un premio Led alla distribuzione e presentato il film vincitore nelle sale ‘Led’, tra marzo e aprile; inoltre abbiamo favorito workshop, incontri e visite in luoghi culto del cinema, fra cui il laboratorio di restauro della Cineteca di Bologna, il Museo nazionale del cinema di Torino. Nella prima edizione abbiamo inoltre sviluppato un format per facilitare momenti di confronto privilegiato con le protagoniste del cinema, quali Piera Detassis, Domizia De Rosa, Francesca Medolago Albani, in un’ottica di scambio continuo di competenze e crescita professionale”.

Durante l’edizione 2025 di Ciné (Riccione, 1-4 luglio) si terrà il passaggio di testimone tra le partecipanti alla seconda edizione e le protagoniste della terza. Un secondo appuntamento in presenza è previsto in autunno e, durante le Giornate Professionali di Cinema (Sorrento, 1-4 dicembre), si concluderà la prima fase del programma. Le attività del percorso si chiuderanno ufficialmente in concomitanza con Cinè 2026, con la staffetta tra le edizioni. Per presentare la propria candidatura in qualità di mentee, è sufficiente compilare entro domenica 11 maggio 2025 il form di adesione (https://forms.gle/XwwhNuXGhqVoGSqQ7).