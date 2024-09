Cinema, al via la VI edizione “Inferenze Short Film Festival

“Inferenze Short Film Festival – Rifrazioni dal reale” sbarca a Nola (Na) per la VI edizione che si svolgerà nel Parco Archeologico Mastrilli da mercoledì 25 a domenica 29 settembre 2024. Il progetto, organizzato dall’associazione culturale Luna di Seta e realizzato col sostegno della Film Commission Regione Campania e il patrocinio del Comune di Nola, vede alla base del suo sviluppo la volontà di avvalorare il pensiero critico davanti alla cultura del banale e avrà quest’anno Peppe Lanzetta come testimonial d’eccezione. L’attore, reduce da Cannes 2024 con “Parthenope”, l’ultima opera di Paolo Sorrentino, sarà presente per il gran finale domenica 29 settembre. “Desideriamo ringraziare pubblicamente la Film Commission Regione Campania per il supporto che ci ha dato anche quest’anno, assieme al Comune di Nola che ci assiste quotidianamente nella realizzazione dell’evento” commenta il direttore artistico, Massimo Piccolo. Il sottotitolo scelto per questa sesta edizione è “Rifrazioni del reale”. “Fin dagli inizi il nostro catalogo si è sempre caratterizzato per la presenza di un marcato carattere eterogeneo”,racconta Valentina Sodano, organizzatrice del festival. “Ognuna delle cinque serate di proiezione tratterà tematiche legate alla realtà contemporanea; parleremo di un lavoro che non nobilita più l’uomo, dell’oggettivazione del corpo attraverso i social e la prostituzione, dell’intelligenza artificiale e delle sue derive legate alla spersonalizzazione dell’individuo, di autenticità, amore, solitudine e rapporti umani”. Quest’anno tra i protagonisti Bella Ramsey con il corto “Villain” distribuito da Promofest, Carolina Crescentini, protagonista del corto “Benzina” di Daniel Daquino, e Francesco Serpico protagonista di “ARcTICHOKE – A mermaid not a punk” diretto da Salvatore Rocco.