Cinema, al via le riprese di “Cena di Classe” di Francesco Mandelli

Roma, 11 lug. (askanews) – Sono iniziate a Milano le riprese di “Cena di Classe”, la nuova commedia diretta da Francesco Mandelli, che firma anche la sceneggiatura insieme a Roberto Lipari, Andrea Pisani, Tiziana Martini e Ignazio Rosato.

Il soggetto è tratto dall’omonimo brano de I Pinguini Tattici Nucleari, e firmato da Roberto Lipari, Andrea Pisani, Ignazio Rosato e Riccardo Zanotti. Il film è prodotto da Roadmovie in associazione con Medusa Film e sarà ambientato interamente nel capoluogo lombardo.

“Cena di Classe”, in arrivo nelle sale nel 2026, è una commedia corale, irriverente e generazionale che racconta con ironia e tenerezza cosa succede quando il passato bussa alla porta… e non puoi fare finta di non essere in casa.

Nel cast Beatrice Arnera, Herbert Ballerina, Ninni Bruschetta, Giordano De Plano, Giovanni Esposito, Roberto Lipari, Giulia Melillo, Nicola Nocella, Andrea Pisani, Francesco Russo, Federico Russo, Giulia Vecchio, Debora Villa, Annandrea Vitrano.

Un gruppo di ex compagni di liceo si ritrova dopo diciassette anni per il funerale di un vecchio amico. Complice l’alcol e un vecchio video dimenticato, entrano nottetempo nella loro vecchia scuola per rivivere la magia di quell’età. Ma una semplice rimpatriata si trasforma presto in un’avventura da codice penale.