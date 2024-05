Cinema, al via riprese a Napoli di “Hungry Birds” di Antonio Capuano

Roma, 6 mag. (askanews) – Iniziano oggi a Napoli le riprese di “Hungry Bird”, il nuovo film di Antonio Capuano, che torna dietro la macchina da presa a quattro anni di distanza dall’ultima regia, “Il buco in testa”, che valse alla protagonista Teresa Saponangelo il Nastro d’Argento come Miglior Attrice.

Capuano dirige ancora Saponangelo, accanto a Vinicio Marchioni. “Hungry Bird” sarà un legal-drama da camera che racconterà la sofferta battaglia legale intrapresa tra Marta e Guido per la custodia del loro unico figlio di 8 anni, Andrea (interpretato da Andrea Migliucci). Quarantenni già separati, i due chiedono al tribunale, per un’ulteriore chiarificazione, la sentenza cosiddetta “Giudiziale”, che stabilisca una volta per tutte – e definitivamente – i giorni che il bambino dovrà passare con l’uno o con l’altro.

Il film sarà la ricostruzione accanita di queste perizie, per le quali ancora una volta i protagonisti dovranno raccontare e raccontarsi, in una lotta estenuante e ai limiti della resistenza. Uno scontro doloroso che non fa sconti e vincitori, e da cui nessuno sarà escluso, neanche e soprattutto il piccolo Andrea.

“Hungry Bird” è la 14esima regia di Capuano, regista tra gli altri di film come “Vito e gli altri”, con cui vinse la Settimana della Critica a Venezia, “Pianese Nunzio” e “Luna rossa”. Il film, prodotto da Mosaicon Film, Eskimo, Indigo Film, Europictures e Rai Cinema, con il contributo della Film Commission Regione Campania e del MIC, sarà presentato in uno dei maggiori festival cinematografici internazionali, e uscirà in sala distribuito da Europictures.