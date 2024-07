Cinema, all’Ora! Fest a Trani anche Sam Rockwell e Rossy De Palma

Roma, 11 lug. (askanews) – Dal 25 al 29 settembre, Trani sarà il palcoscenico dell’Ora! Fest, il festival internazionale del cinema dedicato a ambiente, sostenibilità, giovani e giustizia sociale. Tra le star attese ci saranno anche il premio Oscar Sam Rockwell, le attrici Leslie Bibb e Rossy De Palma, e l’attore William Fichtner. Il festival, supportato dalla Regione Puglia e dalla Città di Trani, è guidato da Giovanni De Blasio con la direzione artistica di Eva Basteiro-Bertolì e la curatela internazionale di Silvia Bizio.

Tra i protagonisti già annunciati anche James Marsden, Matt Dillon, Marisa Tomei e Raoul Bova. L’evento includerà la premiere europea del documentario “A Look Through His Lens” su Philippe Rousselot, con i produttori premi Oscar Kim Basinger e Lynne Littman, mentre Vinicio Marchioni sarà al festival con il suo primo romanzo “Tre Notti”.

La giuria dei lungometraggi sarà presieduta da Alfre Woodard, affiancata da Jaume Ripoll, David Petrarca e Michael Nozik. Talk e masterclass con grandi nomi del cinema internazionale animeranno il festival, inclusa una conversazione con il premio Oscar Mark Mangini.

L’Ora! Fest si impegna anche sui temi ambientali con iniziative educative e creative in collaborazione con ScartOff Aps e la Fondazione Sylva. Verranno presentati progetti di riciclo, riuso e rimboschimento, coinvolgendo scuole e artisti locali. Un’importante sezione del festival sarà dedicata ai giovani talenti con workshop e una giuria composta da studenti del DAMS dell’Università di Bari. Le proiezioni, gratuite fino ad esaurimento posti, si terranno presso il Monastero Santa Maria di Colonna, con una selezione di film italiani e internazionali in concorso e fuori concorso. Il sindaco di Trani ha espresso entusiasmo per l’evento, sottolineando l’importanza del cinema come strumento per riflettere sulle sfide ambientali e promuovere soluzioni innovative.