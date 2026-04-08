Cinema, Anna Valle madrina del 72esimo Taormina Film Festival

Roma, 8 apr. (askanews) – Anna Valle sarà la madrina della 72esima edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno.

“Anna rappresenta un’eccellenza italiana, capace di coniugare grazia, bravura e professionalità”, ha commentato la direttrice artistica Tiziana Rocca. “Il suo legame con la Sicilia aggiunge un valore autentico e profondo a questa collaborazione, facendo di lei la scelta ideale per rappresentare il Festival nel mondo. La sua presenza contribuirà a rendere questa edizione ancora più speciale e significativa” ha aggiunto.

Anna Valle, con una carriera artistica solida e raffinata tra cinema e tv, si è distinta per versatilità interpretativa e carisma: dalle interpretazioni in fiction di grande successo fino ai ruoli più intensi sul grande schermo. Il suo stile, sempre autentico e incisivo, unito a una presenza scenica magnetica, l’ha resa una delle attrici più amate e rispettate del panorama contemporaneo. Le radici siciliane di Anna Valle rafforzano il valore simbolico del suo ruolo di ambasciatrice: un ponte ideale tra tradizione e modernità, tra il territorio e il respiro internazionale della manifestazione. Il Taormina Film Festival è organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, direttamente promosso dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo.