Cinema, aperte le iscrizioni al “Dog Film Festival”

di Marco Milano

Si sono aperte le iscrizioni per prendere parte alla prima kermesse cine-letteraria dedicata al mondo del cane. Il Dog Film Festival che si occuperà dell’universo dei quattro zampe anche nelle loro relazioni con il mondo degli umani prevederà tre categorie in concorso, vale a dire Producers, Lovers e Writers. La prima è riservata a registi, produttori, distributori e videomakers e secondo il bando pubblicato on line “si possono iscrivere lungometraggi per il cinema e la tv, anche di animazione o in versione seriale, cortometraggi e documentari”. Per la sezione Lovers invece spazio a tutti gli appassionati ed amanti del mondo cane che potranno “caricare” i propri video di massimo trenta secondi e prendere parte ad un video contest “giudicato” con i voti della community social. “Writers”, infine, è la categoria dedicata agli autori e “a tutti coloro che hanno voglia di raccontare storie che hanno un cane protagonista o co-protagonista della vicenda”. I provetti scrittori potranno partecipare con brevi racconti, sceneggiature, scritti teatrali, saggi che saranno valutati dalla Giuria Letteraria del Dog Festival, presieduta da Paolo Petroni. Due saranno, poi, le sezioni fuori concorso, “DFF Heritage”, dedicata a premiare il valore culturale di produzioni audiovisive che hanno fatto la storia dei cani nel cinema e nella televisione e “DFF Civil Servants”, dedicata a premiare il valore dell’intervento dei cani nella società civile in tre ambiti specifici. Nell’ambito della rassegna Dog Film Festival ideata da Artix, con il patrocinio di Croce Rossa Italiana e FNOVI (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani), viene lanciata una campagna di comunicazione sociale e social “per promuovere la consapevolezza del rapporto affettivo e per contrastare l’abbandono dei cani”.