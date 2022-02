Cinema, arriva in sala l’ultimo storico concerto dei Beatles sul tetto della Apple

Correva l’anno 1969, era il 30 gennaio, e i Beatles si davano appuntamento per l’ultimo, indimenticabile concerto sul tetto del palazzo della Apple Cops a Savile Row (Londra). Oggi a 53 anni di distanza quel live, rimasterizzato in formato Dolby Atmos da Giles Martin e Sam Okel, è diventato un album disponibile su diverse piattaforme di streaming online. Le immagini che ritraggono John Lennon, Paul McCartney, Geroge Harrison e Ringo Starr suonare e cantare sotto il cielo di Londra sono state, invece, completamente restaurate in 4K dal regista Premio Oscar Peter Jackson e inserite nel documentario, disponibile sulla piattaforma di streaming video Disney+, “The Beatles: Get Back”. Il concerto integrale, in formato video, arriverà nei Cinema di tutto il mondo dall’11 al 13 febbraio e sarà pubblicato successivamente in Dvd e Blu-Ray. Questa la tracklist: “Get Back” (Take 1); “Get Back” (Take 2); “Don’t Let Me Down” (Take 1); “I’ve Got A Feeling” (Take 1); “One After 909”; “Dig A Pony”; Jam/excerpt of “God Save The Queen” (tape change interlude); “I’ve Got A Feeling” (Take 2): “Don’t Let Me Down” (Take 2); “Get Back” (Take 3).