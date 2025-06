Cinema, arriva “Paradiso in vendita”, nuovo film di Luca Barbareschi

Roma, 23 giu. (askanews) – Uscirà dal 24 luglio “Paradiso in vendita”, il nuovo film di Luca Barbareschi, una storia divertente, provocatoria e, allo stesso tempo, poetica e ricca di romanticismo, interpretata tra gli altri da Bruno Todeschini, Donatella Finocchiaro e Domenico Centamore.

Presentato alla 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma, il film, scritto da Damiano Bruè e Lisa Riccardi, da un soggetto di Brando Cugia, Valerio Cugia, Damiano Bruè e Lisa Riccardi, è una produzione Èliseo Entertainment con Rai Cinema in coproduzione con Leon Film, prodotto da Luca Barbareschi e distribuito da Altre Storie.

Ambientato nell’Isola di Filicudi, perla del Mediterraneo, uno dei tantissimi luoghi suggestivi che caratterizzano il nostro Paese; “Paradiso in vendita” vuole essere una riflessione sull’identità e l’unicità di ogni luogo, un inno alla cura del meraviglioso patrimonio del Paese e una storia d’amore e cambiamento.

Il film nasce da un episodio di attualità: nel 2015, in seguito alla crisi economica, il governo greco valutò la possibilità di mettere in vendita alcune isole dell’Egeo e del Dodecaneso per far fronte ai propri debiti. Di qui l’idea di “Paradiso in vendita”, che vuole raccontare, in chiave comica, il tentativo insensato di vendere un paradiso naturale come l’Isola di Filicudi, e riflettere più profondamente sulla tutela di beni culturali e paesaggistici, spesso minacciati da interessi economici e finanza speculativa.

Nel film il governo francese spedisce sull’isola Francois Alarie, soprannominato Richelieu. Dietro la promessa di farlo diventare presto ministro, il grande stratega cercherà di acquisire, nell’ombra, tutte le proprietà degli isolani a costo di manipolazioni, negoziazioni, compravendite e lottizzazioni. Ma la bellezza, si sa, non si compra. E gli isolani sono tutt’altro che indifesi. Inizialmente ignari del complotto alle loro spalle e del destino che li attende, non tardano ad allinearsi contro il nemico. Capitanati da Marianna Torre, sindaca tanto combattiva e determinata quanto sensuale e affascinante, la popolazione dell’isola svela la sua forza difensiva e fronteggia Francois per riprendersi le case, i negozi, la lingua, la bandiera, le barche, l’identità e l’unicità dell’Isola.

“Paradiso in vendita è una fiaba politica, una storia inventata che racconta qualcosa di reale – ha dichiarato Luca Barbareschi – è un film di cuore che rappresenta la bellezza del nostro Paese. L’identità e l’unicità di un luogo non sono ‘acquistabili’ ma possono solo, tramite investimenti, essere preservate e valorizzate. La bellezza non si compra, si riconosce. E di bellezza è ricca la protagonista della storia, Filicudi, isola siciliana nel meraviglioso panorama delle Eolie. Con questo film voglio mettere in scena una storia di caduta e redenzione, di rivalsa e di rispetto. Voglio anche raccontare una storia d’amore; di amore tra un lui e una lei, ma soprattutto di amore profondo per un luogo del cuore”.