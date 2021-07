Cinema, asse tra Italia e Serbia: concorso online per filmmaker under 30

E’ stato pubblicato il bando per il concorso online a cura di Excellence International intitolato “Short with a view on fe(u)ature”. L’obiettivo del bando e’ quello di offrire a giovani filmmaker italiani e serbi under trenta, la possibilita’ di presentare le proprie opere ai professionisti del cinema italiano e serbo (produttori, distributori, attori, sceneggiatori) nonche’ protagonisti del “Festival del cinema Italo-Serbo di Belgrado”, con l’opportunita’ di dimostrare il proprio talento ad affermati operatori del settore cinematografico, protagonisti della scena internazionale. La giuria composta da professionisti che parteciperanno al Festival di Belgrado – in programma dal 18 al 22 settembre prossimi – scegliera’ i sei migliori cortometraggi, tre italiani e tre serbi, che saranno presentati nel corso della manifestazione. Il vincitore verra’ comunicato durante la serata finale del Festival.