Cinema, attesa per “Marty Supreme”: apertura da record negli Usa

Roma, 22 dic. (askanews) – Apertura americana eccezionale per “Marty Supreme”, il nuovo film A24 con Timothée Chalamet, diretto da Josh Safdie, uscito negli Stati Uniti in pre-release in sole sei sale selezionate e balzato immediatamente nella top 10.

Il film, con Chalamet nei panni di Marty Mauser, un giovane che sogna di diventare un campione di ping-pong negli anni ’50, ha registrato il più alto incasso medio per sala per un film in limited release negli Stati Uniti degli ultimi anni, diventando la migliore apertura di questo tipo per A24 e una delle più rilevanti dell’ultimo decennio.

In Italia, dopo essere stato presentato in anteprima al Torino Film Festival, sarà al cinema dal 22 gennaio con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. Nel primo weekend di programmazione il film ha incassato 875.000 dollari complessivi, pari a una media di circa 146.000 dollari per sala, un risultato che ha immediatamente attirato l’attenzione dell’industria, della stampa e del pubblico in vista dell’uscita su larga scala. Secondo A24, “Marty Supreme” ha inoltre fatto segnare il più alto livello di prevendite nella storia della società per l’uscita ufficiale prevista a Natale.

A rafforzare il fenomeno contribuisce anche una fortissima risonanza online: il film è da settimane in testa ai trend sui social e sul web e negli ultimi giorni il video musicale “4 Raws – Remix”, con Timothée Chalamet e il rapper britannico ESDeeKid, ha superato 115 milioni di visualizzazioni in 24 ore su Instagram e X, diventando uno dei contenuti più virali del momento.

La corsa di “Marty Supreme” passa anche attraverso numerosi riconoscimenti che il film continua a collezionare: fra gli altri, 3 nomination ai Golden Globes (miglior film, miglior attore protagonista Timothée Chalamet e migliore sceneggiatura), 8 candidature ai Critics Choice Award, 8 nomination ai Chicago Film Critics Association Awards, 6 nomination ai Satellite Awards, Premio miglior film AFI (American Film Institute), e NBR (National Board of Review), Premio migliore sceneggiatura NYFCC (New York Film Critics Circle) e Premio miglior montaggio LAFCA (Los Angeles Film Critics Association), Premio Best Ensemble Boston Society Film Critics Awards, confermandosi ancora una volta come il film evento della stagione.

Accanto a Timothée Chalamet, nel cast Gwyneth Paltrow, Odessa A’Zion, Tyler Okonma (il rapper Tyler, The Creator), Kevin O’Leary, Abel Ferrara, Fran Drescher. Prodotto da A24, Marty Supreme è diretto da Josh Safdie, anche produttore e autore della sceneggiatura con Ronald Bronstein e uscirà nei cinema italiani il 22 gennaio 2026 con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.