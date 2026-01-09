Cinema, aumentano nelle sale le copie per “Primavera” di Michieletto

Roma, 9 gen. (askanews) – Prosegue il cammino al box office di “Primavera”, esordio di Damiano Michieletto con Tecla Insolia e Michele Riondino, che continua a mantenersi nelle prime posizioni del boxoffice registrando un importante riscontro del pubblico in sala. Uscito nelle sale il 25 dicembre, il film ha raggiunto finora un incasso complessivo di 1.556.418 euro, un traguardo significativo che conferma l’attenzione costante degli spettatori e una performance sorprendente per un esordio.

Dopo l’anteprima al Festival di Toronto e il passaggio in altri festival internazionali, dove ha ottenuto importanti riconoscimenti (tra cui il Premio del Pubblico al Festival di Chicago), “Primavera” è uscito nelle sale italiane il 25 dicembre e le copie verranno aumentate nella terza settimana dal giorno di uscita.

“L’uscita del 25 dicembre è stata il fulcro della strategia distributiva e il principale driver del successo di ‘Primavera’. Il film è stato lanciato come una release mirata, partendo da 211 copie studiate, per poi espandersi progressivamente grazie alla risposta del pubblico e alla crescente domanda da parte degli esercenti. Alla terza settimana di programmazione, ha raggiunto le 293 sale, un dato che testimonia come la finestra natalizia, se supportata da un titolo di qualità, possa generare valore e sostenibilità anche per un esordio italiano in un contesto altamente competitivo” ha commentato Carlos Prada per Warner Bros. Pictures.

“Siamo molto felici del risultato di ‘Primavera’, e della scelta di Warner Bros. di proporlo in un periodo così competitivo come il Natale: non c’è nulla di più bello che vedere come il pubblico apprezzi i film italiani di qualità e come il passaparola sia ancora il migliore e più efficace strumento di promozione” ha aggiunto Francesca Cima per Indigo Film.