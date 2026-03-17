Cinema, Bifest: Trudie Styler, Golino e Ranieri tra le protagoniste

Roma, 17 mar. (askanews) – Protagoniste del cinema e della serialità contemporanea saranno tra gli ospiti della 17esima edizione del BIF&ST – Bari International Film&Tv Festival, in programma a Bari dal 21 al 28 marzo 2026. Si arricchisce inoltre il parterre dei premiati con il Premio Bif&st “Arte del Cinema”, che quest’anno sarà assegnato anche a Trudie Styler, Luisa Ranieri e Valeria Golino.

La regista, produttrice e attrice britannica Trudie Styler, riceverà il riconoscimento del festival venerdì 27 marzo al Teatro Petruzzelli. Figura di riferimento del cinema indipendente internazionale, Styler ha diretto il documentario “Posso entrare? An Ode to Naples” e “Freak Show”, ed è recentemente tornata alla regia con “Up Against It”, la cui uscita è prevista a fine 2026. Nel 2011, Styler ha co-fondato Maven Pictures insieme alla produttrice Celine Rattray, una società dedicata a valorizzare le voci femminili e a promuovere la diversità nell’industria cinematografica. Come produttrice ha firmato titoli di successo, tra cui “Lock & Stock” e “Snatch” di Guy Ritchie, “Moon” di Duncan Jones e “A Guide for Recognizing Your Saints” di Dito Montiel, che sarà presentato al festival nella sezione Pomeriggio al Petruzzelli. La proiezione sarà seguita da un incontro con il pubblico alla presenza di Walter Fasano (27 marzo ore 17.00, Teatro Petruzzelli).

Attesa sul palco del Teatro Petruzzelli anche Luisa Ranieri, attrice italiana tra le più amate, dagli esordi con Leonardo Pieraccioni ne “Il Principe e il Pirata” alle collaborazioni con grandi registi tra cui Antonio Capuano (L’amore buio), Pupi Avati (Gli amici del bar Margherita), Ferzan Ozpetek (Allacciate le cinture, Nuovo Olimpo, Diamanti) e Paolo Sorrentino (È stata la mano di Dio, Parthenope) fino al più recente “Natale senza Babbo” con Alessandro Gassmann e i successi televisivi con “Le indagini di Lolita Lobosco” e “La Preside”. Luisa Ranieri sarà protagonista di un incontro moderato da Paolo Mereghetti (mercoledì 25 marzo ore 18.00, Teatro Petruzzelli), al termine del quale l’attrice riceverà il Premio Bif&st “Arte del Cinema”.

Tra gli ospiti della 17ma edizione anche Valeria Golino, attrice e regista tra le figure più autorevoli del cinema italiano contemporaneo. Scoperta da Lina Wertmüller e vincitrice della sua prima Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia per “Storia d’amore” di Citto Maselli, ha costruito una carriera internazionale lavorando in film indimenticabili come “Rain Man”. Accanto all’attività di interprete ha intrapreso con successo anche la regia, firmando opere come “Miele”, “Euforia” e la recente e acclamata serie “L’arte della gioia”, tratta dal romanzo di Goliarda Sapienza. Golino sarà protagonista di un incontro con il pubblico condotto dal critico Paolo Mereghetti, dedicato al suo percorso tra interpretazione e regia (sabato 28 marzo ore 16.30, Teatro Petruzzelli), e riceverà il Premio Bif&st “Arte del Cinema”.

Dopo il successo della scorsa edizione, tornano al festival gli appuntamenti de Il segreto dell’attrice, ciclo curato da Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, insieme al direttore artistico del festival Oscar Iarussi. In dialogo con Piera Detassis tre interpreti del cinema e della serialità: Maria Chiara Giannetta (24 marzo ore 17.30), amata dal pubblico per progetti tra cui “Blanca” e “Follemente” e prossimamente su Netflix con “La valanga” e su Sky nella serie “Rosa elettrica”; Anna Ferzetti (25 marzo ore 17.00), tra i protagonisti di “Diamanti” di Ferzan Ozpetek e “La Grazia” di Paolo Sorrentino, attualmente a teatro con lo spettacolo “People, places & things” per la regia di Pierfrancesco Favino; Tecla Insolia (26 marzo ore 17.30), rivelazione di film e serie acclamati come “L’arte della gioia” di Valeria Golino, “Amata” di Elisa Amoruso e “Primavera” di Damiano Michieletto, prossimamente al cinema con “Idda” di Irene Dionisio. Gli incontri si svolgeranno presso Il Circolo della Vela (ingresso gratuito).

Il Bif&st – Bari International Film&TV Festival torna a Bari da sabato 21 a sabato 28 marzo. Giunto alla sua 17esima edizione, il festival diretto dal giornalista e critico cinematografico Oscar Iarussi, è il festival della Regione Puglia, presieduta da Antonio Decaro, prodotto dalla Fondazione Apulia Film Commission, con presidente Anna Maria Tosto e direttore Antonio Parente.