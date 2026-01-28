Cinema, Binoche ospite d’onore del Filming Italy Los Angeles

Roma, 28 gen. (askanews) – L’attrice Premio Oscar Juliette Binoche sarà tra gli ospiti d’onore della prossima edizione del Filming Italy Los Angeles. L’undicesima edizione del Festival, creato e diretto da Tiziana Rocca, Agnus Dei, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles diretto da Emanuele Amendola, si terrà dal 10 al 14 febbraio 2026 a Los Angeles, sotto gli auspici del Consolato Generale d’Italia a Los Angeles.

Attrice simbolo del cinema mondiale, vincitrice dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali, Juliette Binoche presenterà al pubblico del Filming Italy Los Angeles la sua opera prima da regista, “In-I in Motion”, un progetto intimo e personale che segna una nuova tappa del suo percorso artistico.

In occasione dell’evento, a Juliette Binoche verrà conferito il Filming Italy Los Angeles Best Director Debut Award, un riconoscimento speciale dedicato agli autori che, al loro esordio alla regia, dimostrano una visione originale e una forte identità cinematografica.

Tiziana Rocca, fondatrice e direttrice artistica del Festival, ha dichiarato: “Siamo profondamente onorati di accogliere Juliette Binoche al Filming Italy Los Angeles. Juliette è un’icona del cinema internazionale, un’artista capace di attraversare linguaggi, culture e generi con straordinaria sensibilità. In-I in Motion rappresenta un debutto alla regia intenso e personale, che conferma il suo talento anche dietro la macchina da presa. Il Best Director Debut Award vuole celebrare proprio questa nuova, affascinante fase della sua carriera”.

“In-I in Motion” ricostruisce il processo creativo che ha dato vita nel 2007 alla performance teatrale “In-I”, ideata insieme al ballerino e coreografo britannico Akram Khan. Binoche firma la sua prima regia mettendo insieme materiali inediti e decine di ore di riprese, interrogandosi sulla natura della creazione artistica e sulla trasformazione personale che questo processo ha comportato per entrambi.

Filming Italy – Los Angeles, oltre a promuovere l’Italia come set cinematografico e ponte tra la cultura italiana e americana, sostiene la crescita culturale italiana attraverso il suo cinema, l’internazionalizzazione dei prodotti dell’audiovisivo italiani e supporta le relazioni interculturali tra i vari registi, produttori ed artisti.