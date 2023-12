Cinema, “Capri Hollywood” apre le celebrazioni del centenario di Marcello Mastroianni

Sarà dedicata a Marcello Mastroianni in occasione del centenario della nascita la 28esima edizione di Capri Hollywood (27 dicembre al 2 gennaio), la grande festa d’inverno del cinema internazionale. Il primo gennaio 2024 si apriranno le celebrazioni sull’isola azzurra con la proiezione speciale di ‘Maccheroni’ di Ettore Scola (1985) con il grande attore italiano e Jack Lemmon, film girato a Napoli. L’evento è realizzato per gentile concessione di Aurelio De Laurentiis. Scomparso il 19 dicembre di 23 anni fa a Parigi, Mastroianni era nato il 28 settembre 1924 a Fontana Liri. “Siamo orgogliosi – annuncia Pascal Vicedomini fondatore e produttore del festival- di aprire con il nostro tributo l’anno del centenario di un un artista indimenticabile, celebre ovunque nel mondo, simbolo del talento e del fascino italiano, interprete amato dai grandi maestri del nostro cinema, da Fellini a De Sica, e probabilmente come nessun altro dal pubblico di varie generazioni. Fondamentale trasmettere ai più giovani la cultura del grande cinema italiano attraverso questi personaggi che sono autentici ‘monumenti nazionali’ ” sottolinea Vicedomini. Due saranno gli eventi espositivi ospitati dalla Certosa di San Giacomo, sede dei tradizionali simposi suo temi del cinema internazionale, e dedicati all’immortale interprete de ‘La Dolce Vita’: la mostra dell’artista pittore e scultore B. Zarro e la mostra fotografica del mitico ‘Re dei paparazzi’ Rino Barillari. ”Celebrare il mito e il Marcello Mastroianni alla vigilia del suo centenario dalla nascita è per me motivo di orgoglio essendo uno tra gli artisti più affascinanti che ho incrociato nel mio lavoro – dichiara Barillari – Un attore di immenso talento ma di altrettanto straordinaria umanità. Guardandosi negli occhi ci si capiva immediatamente per far sì che il suo desiderio di riservatezza incrociasse la mia invadenza professionale, con reciproca soddisfazione. Dopo di lui, molti attori sono stati paragonati al suo talento al suo essere protagonista con uno sguardo. Ma la sua personalità, senza voler togliere nulla a nessuno, non ha eguali. Valori e visioni di un personaggio come ne ho visti pochi nella mia lunga carriera”. Il film ‘Maccheroni’ si collega all’autentico rapporto d’amore che Mastroianni, come è noto, ebbe con Napoli e la sua cultura, basti ricordare il sodalizio artistico e umano con Sofia Loren ed interpretazioni come quella di ‘Matrimonio all’italiana’ tratto da Filumena Marturano di Eduardo De Filippo. A Capri il grande attore girò ‘La Pelle’ di Liliana Cavani (1981) con Claudia Cardinale, ispirato al romanzo di Malaparte, con set nella straordinaria villa dello scrittore sull’isola. “Capri Hollywood – The International Film Festival” verrà inaugurato il 27 dicembre dal concerto della Fanfara dell’8° reggimento dei Bersaglieri cui seguirà l’anteprima italiana del film “All Of Us Strangers” (Seachlight) e la premiazione di Matteo Garrone e dei protagonisti del film “Io capitano” Seydou Sar e Moustapha Fall (Senegal). La 28esima edizione dell’evento è promossa con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Campania, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Isaie e Givova e con il patrocinio dell’assemblea parlamentare del Mediterraneo, della città di Capri, del Comune di Anacapri, della Croce Rossa e del Nuovo Imaie.