Cinema, classici restaurati protagonisti a Narni dal 4 al 9 agosto

Roma, 23 lug. (askanews) – Dal 4 al 9 agosto la città di Narni (TR) ospiterà la 31esima edizione di “Narni. Le vie del cinema”, la rassegna di cinema restaurato, diretta da Alberto Crespi e organizzata per iniziativa del Comune di Narni con la collaborazione del Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, Cineteca di Bologna, Unidis e con la Scuola Internazionale di Comics di Roma.

Da più di trent’anni numerosi appassionati e appassionate si ritrovano a Narni Scalo per ammirare film classici del cinema italiano proiettati su grande schermo, in copie restaurate, con una qualità di visione ormai inusitata in un’epoca in cui la fruizione del cinema passa sempre di più attraverso mezzi “moderni” come la tv casalinga – grazie alla presenza delle piattaforme – o addirittura il telefono cellulare.

Domenica 3 agosto si terrà il concerto di apertura delle Vie Del Cinema con il Briccialdi Sax Quartet: un’esperienza immersiva nelle colonne sonore attraverso le musiche di grandi compositori come Morricone, Rota, Piazzolla, Gershwin, H. Mancini eseguite da una formazione cameristica composta da soli sassofoni, che prevede la partecipazione di alcuni tra i migliori allievi del Conservatorio statale di musica “Giulio Briccialdi” di Terni.

Anche quest’edizione proporrà una ricca selezione di film di recente recupero proiettati ogni sera a partire dalle ore 21.00 sul grande schermo allestito nel Parco pubblico “Bruno Donatelli” di Narni, a ingresso gratuito (fino a esaurimento posti).

Prosegue il rapporto forte e produttivo con la Cineteca Nazionale, che si occupa della conservazione e del restauro dei film italiani all’interno del Centro Sperimentale di Cinematografia. I cinque restauri della Cineteca che verranno proiettati quest’anno propongono un giusto equilibrio fra maestri riconosciuti e titoli da riscoprire: “La Notte” di Michelangelo Antonioni fa parte della cosiddetta “trilogia dell’incomunicabilità”, con tre grandi divi come Monica Vitti, Jeanne Moreau e Marcello Mastroianni; “Il giovedì” è uno dei capolavori di Dino Risi, grande autore della commedia all’italiana; “La Visita” di Antonio Pietrangeli, scritto tra gli altri da Ettore Scola, è un bellissimo ritratto di donna con una strepitosa interpretazione di Sandra Milo; con “Le ore dell’amore” continua invece la riscoperta di un regista che Narni ha già incontrato in anni recenti, Luciano Salce; e infine “Questi fantasmi” è un’incursione nel cinema del sommo drammaturgo e attore Eduardo De Filippo.

Quest’anno Narni, come già accaduto in passato, propone anche un film straniero. Per rendere il dovuto omaggio a un genio assoluto come David Lynch, scomparso nel gennaio del 2025, verrà proiettato “Una storia vera” nella copia restaurata (e riportata nei cinema) dalla Cineteca di Bologna.

La rassegna parallela alla selezione di pellicole restaurate proporrà ogni sera su grande schermo a partire dalle ore 21.00, in un’ala laterale del Parco pubblico “Bruno Donatelli”, una selezione di film animati dedicati ai più piccini. Saranno proposti: “Minions” (2015) diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda, “Inside Out”, diretto da Pete Docter e Ronnie del Carmen, “The LEGO movie” (2014), diretto da Phil Lord and Christofer Miller, “Happy Feet” (2006), diretto da George Miller, “Wonka” (2023) diretto da Paul King, “Ralph Spaccainternet”, (2018) diretto da Rich Moore e Phil Johnston.