Cinema, con “Tre uomini e un fantasma” il ritorno sul grande schermo de “I Ditelo Voi”

Arriva al cinema dal 24 novembre il nuovo film de I Ditelo Voi “Tre uomini e un fantasma”, con Francesco De Fraia, Domenico Manfredi, Raffaele Ferrante (in arte I Ditelo Voi), Artemisia Levita, Roberta Spagnuolo, Pasqualina Sanna e con la partecipazione di Vincenzo De Lucia, prodotto da Gaetano Di Vaio e Giovanna Crispino di Bronx Film e Partenope Pictures Entertainment, Gianluca Curti di Minerva Pictures Group, Eduardo Angeloni di An.Tra.Cine e distribuito da Gianluca Curti di Minerva Pictures Group e Nicola Grispello di Volcano Pictures.

Il film sarà presentato mercoledì 23 novembre alle 11 presso il cinema Metropolitan di Napoli. A seguire alle 12.00 la conferenza stampa, a cui parteciperanno registi e attori.

La storia: Mimmo (Domenico Manfredi) ha 50 anni e un’inguaribile ossessione per i giochi a premi. Quando, ricorrendo a modi molto poco ortodossi, riesce a vincere un weekend “all inclusive” in una lussuosa villa del ‘700, convince i suoi ignari amici di sempre, Lello (Raffaele Ferrante) e Francesco (Francesco De Fraia), ad accompagnarlo. Quello che nessuno dei tre può immaginare, però, è che la villa non è affatto lo sfarzoso resort che si aspettavano, bensì un cupo ricettacolo di tensione ed eventi inspiegabili mossi dal malefico fantasma di una bambina (Artemisia Levita) in cerca di vendetta e intenzionato a tormentare i tre sfigatissimi amici, rendendo la loro vacanza un vero e proprio incubo.