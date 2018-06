Cinema, contributi Mibact per oltre 38 mln: online i bandi

Oggi sono stati pubblicati sul sito della direzione generale Cinema del Mibact i bandi 2018 per attribuire contributi selettivi ai film e alle opere e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. Il primo bando finanzierà per 30,9 milioni di euro (divisi in tre sessioni di valutazione), progetti di: scrittura di sceneggiature (0,96 milioni); sviluppo e pre-produzione (2,56 milioni); produzione (24,5 milioni); distribuzione cinematografica nazionale (2,88 milioni). Nella seconda e terza sessione di valutazione potrebbero essere giàeffettivi alcuni dei miglioramenti nel frattempo individuati. Il bando promozione finanzierà, per 7,6 milioni di euro (una sola sessione di valutazione), progetti di festival, rassegne e premi cinematografici e audiovisivi (4,9 milioni); sviluppo della cultura audiovisiva e di internazionalizzazione (1,7 milioni); acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo (1 milione). I nuovi bandi mettono a disposizione del settore risorse per 38,5 milioni di euro, in aumento rispetto alle risorse disponibili per l’anno 2017 (36,6 milioni di euro). In particolare aumentano le dotazioni per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive (+0,9 milioni), per le iniziative di sviluppo della cultura audiovisiva e di internazionalizzazione (+0,6 milioni) e per i festival, le rassegne e i premi cinematografici e audiovisivi (+0,45 milioni).