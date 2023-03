Cinema, coproduzioni Italia-Francia: contributi MiC per 1 milione di euro 

E’ stato pubblicato il bando Italia-Francia per la concessione di contributi selettivi per lo sviluppo e la coproduzione di opere cinematografiche e serie audiovisive franco-italiane – Anno 2023. Il bando, spiega la Dg Cinema e audiovisivo del MiC, ha una dotazione annuale di 1 milione di euro (divisi equamente tra DGCA e Centro nazionale per il cinema e l’immagine animata – CNC), prevede due sessioni di valutazione da 500 mila euro ciascuna e finanzia: progetti di cosviluppo di opere cinematografiche o di serie televisive, con risorse totali pari a 300 mila euro; progetti di coproduzione di opere cinematografiche, con risorse totali pari a 700 mila euro. Due le sessioni ancora aperte: 31 marzo 2023, ore 23.59; seconda sessione: dal 7 al 28 settembre 2023, ore 23.59.