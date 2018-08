Cinema, il corto “Napoli” miglior film della undicesima tappa di CinemadaMare

Il cortometraggio dal titolo ‘Napoli’ del giovane regista pakistano Wali Sheikh, si aggiudica il premio di miglior film della undicesima tappa di CinemadaMare, che si è svolta nella città partenopea. La manifestazione itinerante, attualmente a Vercelli, si chiuderà al Lido di Venezia dal 3 all’8 settembre, nei giorni della Mostra internazionale d’arte cinematografica. In Laguna i cortometraggi vincitori delle singole tappe del Festival e il miglior corto girato al Museo Archeologico di Napoli saranno proiettati negli spazi Cinecittà dell’Hotel Excelsior (4 settembre a partire dalle ore 13). I premi a Napoli sono stati assegnati presso il teatro dell’Istituto ‘Paolo Colosimo’. Lo staff della manifestazione ha attribuito anche i seguenti premi speciali: miglior fotografia al croato Josiph Viskovic, per il film ‘The garden’, di cui ha firmato anche la regia. Miglior montaggio a Wali Sheikh, autore del film vincitore della tappa. Miglior attrice la giovane libanese Joanna Kaii, per la sua interpretazione nel film ‘Death in Naples’, dell’olandese Jacob Boorsma. Nel corso della settimana di CinemadaMare a Napoli i circa 110 giovani filmmakers, provenienti da oltre 40 Paesi diversi, hanno realizzato 15 cortometraggi. Diversi i temi affrontati, dal documentario, al genere drammatico, alla commedia. L’ideatore e direttore di CinemadaMare, il giornalista Franco Rina, ha ringraziato la Regione Campania per aver concesso gli spazi del ‘Colosimo’ alle attività del Festival, in cui sono stati coinvolti oltre a giovani attori e attrici partenopei anche ragazzi ospiti dell’Istituto. “Ringrazio inoltre – ha aggiunto Rina – il direttore del Museo archeologico nazionale di Napoli, Paolo Giulierini – per aver permesso ai nostri filmmakers di realizzare dei lavori video all’interno del Mann, facendo interagire l’arte antica con l’arte cinematografica”. Giulierini ha auspicato una ulteriore collaborazione tra Mann e CinemadaMare nel 2019.