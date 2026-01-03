Cinema, da Sorrentino a Moretti: tutti i film italiani in arrivo nel 2026

Il cinema nostrano guarda al nuovo anno con ottimismo. I numeri del 2025 parlano chiaro: quasi 500 milioni di euro incassati, 68 milioni di biglietti staccati, e soprattutto un dato che fa sorridere i produttori italiani. I film tricolore hanno conquistato un terzo del mercato, portando a casa 160 milioni di euro e attirando oltre 22 milioni di spettatori.

Gran parte del merito è di Checco Zalone, che con Buen Camino ha macinato 41 milioni di euro. Dietro di lui, Follemente e Diamanti hanno completato il podio.

Il 2026 del cinema italiano parte forte il 15 gennaio con La grazia, il nuovo lavoro di Paolo Sorrentino. Dopo il passaggio a Venezia, dove Toni Servillo si è portato a casa la Coppa Volpi, il film approda finalmente nelle sale. La storia? Un presidente della Repubblica immaginario, vedovo e cattolico, che deve decidere a chi concedere la grazia. Come sempre con Sorrentino, c’è ironia ma anche tanta malinconia.

Due settimane dopo, il 29 gennaio, è il momento di Gabriele Muccino. Con Le cose non dette il regista riprende i fili dei suoi racconti più tipici: amori in crisi, famiglie che scricchiolano, tradimenti che cambiano tutto. Tratto da un romanzo americano, il film viaggia tra Roma e il Marocco con un cast stellare: Stefano Accorsi, Miriam Leone, Carolina Crescentini e Claudio Santamaria.

Andrea De Sica firma Gli occhi degli altri, un thriller ambientato negli anni Sessanta che riprende il caso Casati Stampa con toni provocatori. Jasmine Trinca e Filippo Timi guidano il cast in questa storia di voyeurismo e trasgressione.

Cambio di registro totale per Un anno di scuola di Laura Samani (9 aprile). Una studentessa svedese finisce in una classe maschile di un istituto tecnico triestino. Il risultato è un racconto di crescita ambientato in una città di confine, presentato nella sezione Orizzonti a Venezia.

Paolo Genovese porta al cinema il suo romanzo del 2023 con Il rumore delle cose nuove. Sette personaggi, sette storie che si intrecciano quando segreti e curiosità prendono il sopravvento. Nel cast troviamo Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini e, ancora una volta, Accorsi e Santamaria.

Nanni Moretti potrebbe arrivare in primavera con Succederà questa notte, commedia romantica che vede protagonisti Jasmine Trinca e Louis Garrel. Il film aspira a un posto a Cannes, e intanto il teaser con il cast che canta Achille Lauro ha già fatto il giro del web.

Daniele Vicari racconta Walter Bonatti in Bianco, con Alessandro Borghi nei panni del leggendario alpinista. Ambientato tra Valle d’Aosta e Alto Adige, il film ricostruisce la tragica spedizione del Freney del 1961.

Ancora top secret i progetti di Mario Martone (Scherzetto, con Toni Servillo) e Pupi Avati (Nel tepore del ballo, con Massimo Ghini come conduttore televisivo in crisi). Chiude la lista Gianni Amelio con Nessun dolore, storia di una vita normale travolta da un dramma improvviso.

Insomma, tra ritorni attesi e nuove scommesse, il cinema italiano prova a tenere il ritmo. E il pubblico, almeno finora, sembra volerlo seguire.