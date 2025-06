Cinema, dal 13 giugno torna il Figari Internetional Short Film Fest

Roma, 10 giu. (askanews) – Dal 13 al 18 giugno 2025, la cittadina di Golfo Aranci ospiterà la 15esima edizione del Figari International Short Film Fest, tra i festival più rilevanti dedicati al cortometraggio e punto di riferimento per l’industria audiovisiva in Italia e non solo.

Le serate di proiezioni, tutte gratuite e aperte al pubblico, animeranno location come la spiaggia di Cala Moresca, Cala Sassari e il lungomare di Golfo Aranci, trasformando ogni sera la natura in una sala cinematografica a cielo aperto. In programma oltre 30 cortometraggi selezionati tra oltre 1500 candidature provenienti da più di 20 paesi, tra fiction e animazione.

Tra i titoli più attesi: “Marcello” di Maurizio Lombardi, attore e regista toscano noto al grande pubblico per i suoi ruoli nelle serie The New Pope, I delitti del BarLume e Il Principe di Daniele Luchetti, oltre che per la sua presenza in The Young Pope di Paolo Sorrentino. Il suo corto, già vincitore del Nastro d’Argento, sarà presentato personalmente dal regista a Golfo Aranci. Cosí come “Domenica sera” di Matteo Tortone, fresco vincitore del David di Donatello 2025 per il Miglior Cortometraggio Italiano, che sarà presente al festival per incontrare il pubblico.

Nel programma internazionale fra i molti titoli in competizione, “Cura Sana”, vincitore dell’Orso di Cristallo alla Berlinale, “The Man Who Could Not Remain Silent” del croato Nebojša Slijepcevic, Palma d’Oro al Festival di Cannes 2024, e il raffinato “Changing Room”, accompagnato dalla presenza della giovane attrice francese Billie Blein, nuovo volto del cinema transalpino.

Una sezione speciale sarà dedicata ai corti di produzione regionale, con anteprime mondiali come “Una faccia da cinema” di Alberto Salvucci e “Balentía” di Niccolò Lorini, entrambi ambientati e girati in Sardegna. La giuria di qualità del 2025 è composta Sara Lazzaro, tra le attrici più versatili della sua generazione, protagonista di varie serie tv di successo, da “Doc-Nelle tue mani” a “Call My agent- Ita”, da “La legge di Lidia Poë” fino a film per il cinema come “Welcome Venice”. Chiara del Zanno, giornalista e direttrice responsabile della rivista di cinema indipendente Fabrique du Cinéma, Paolo Camilli, attore, comedian e content creator vincitore del premio SAG Award 2023 per la serie HBO “The White Lotus 2”, a breve in uscita il film “Leopardi and co” al fianco di Whoopi Goldberg e noto per le sue collaborazioni con numerose produzioni di respiro nazionale e internazionale; Andrea Dodero, protagonista delle serie “Blocco 181” e “Gangs of Milano”, nonché interprete accanto a Denzel Washington in “The Equalizer 3”,

La giuria internazionale sarà composta da: Martín Cuesta, film programmer e critico spagnolo, curatore presso il Condeduque Contemporary Culture Centre di Madrid e consulente per il Gijón International Film Festival (FICX), già selezionatore per Play-Doc, Novos Cinemas e l’Academia de Cine. Kenan Music, regista e produttore bosniaco, direttore del Sarajevo Youth Film Festival e fondatore del Pro Film Market Sarajevo e dell’ Hvar Film Festival.

Dal 16 al 18 giugno si svolgerà anche il Figari International Short Film Market, sezione industry del festival, che ospiterà pitch, incontri B2B, presentazioni di progetti in sviluppo e panel formativi. Tra le presenze istituzionali spiccano i gemellaggi con due importanti realtà italiane: il Torino Short Film Market (ShorTo) e Sentiero Film Lab, entrambe coinvolte attivamente nell’edizione 2025.

Matteo Pianezzi, direttore e fondatore del Figari Fest, ha dichiarato: “Quindici anni fa, insieme all’attuale sindaco di Golfo Aranci, sognavamo un festival capace di far incontrare cinema e territorio. Oggi quel sogno è ormai da anni una bella realtà: una realtà fatta di ospiti internazionali, giovani talenti emergenti, produzioni di alto livello e una comunità viva che si raccoglie ogni anno davanti ad uno schermo. Il nostro obiettivo era ed è ancora oggi portare cultura dove non ci sono sale, costruendo un’esperienza condivisa, gratuita e accessibile, che valorizza l’unicità del territorio sardo. Questo festival non è solo un evento: è un laboratorio, un punto d’incontro, un seme che continua a far crescere relazioni, opportunità e visioni, e lo fa in uno dei momenti più duri e difficili del cinema nazionale”.

Il Figari International Short Film Fest è organizzato dall’Associazione Culturale DIERO, con il patrocinio del Comune di Golfo Aranci, il Ministero della Cultura, la Regione Autonoma della Sardegna, Fondazione Sardegna Film Commission e Camera di Commercio di Sassari con il progetto “Salude e trigu”.