Cinema, dal 14 giugno torna il Figari International Short Film Fest

Roma, 10 giu. (askanews) – Dal 14 al 18 giugno a Golfo Aranci si terrà la quattordicesima edizione della kermesse dedicata ai cortometraggi e al mercato dell’audiovisivo, il Figari International Short Film Fest.

Quest’anno il Premio Beatrice Bracco, dedicato ai migliori interpreti nazionali di nuova generazione, che ha visto la presenza di attori come Alessandro Borghi, Linda Caridi e Salvatore Esposito, verrà consegnato al giovane talento Matteo Paolillo, protagonista della fortunata serie “Mare Fuori” e noto cantautore. Il Premio Guglielmo Marconi sarà invece assegnato al protagonista di altre fortunat serie tv tra le quali “DOC nelle tue mani” e “Blanca”: Pierpaolo Spollon attore eclettico, molto attivo sui social e autore anche del libro “Tutto non benissimo” edito Ribalta Edizioni.

Protagonisti del Figari saranno poi i 30 titoli in concorso, selezionati fra gli oltre 1.500 pervenuti da tutto il mondo. Una selezione che prevederà delle sessioni di proiezione dal vivo, tutte le sere aperte al pubblico, per le quattro sezioni principali, Nazionale, Internazionale, Animazione, e Regionale. Fra i riconoscimenti più ambiti di quest’anno il Premio Rai Cinema ed il Premio France TV, che consentiranno a due cortometraggi di essere acquistati e poi trasmessi dalle due emittenti.

A giudicare i cortometraggi, come ogni anno, una giuria composta da importanti nomi del panorama cinematografico italiano e straniero fra cui Eduardo Scarpetta, vincitore del David di Donatello 2022 per il film “Qui rido io” di Mario Martone e protagonista anche delle serie “Le fate ignoranti”, “La legge di Lidia Poet” e “I leoni di Sicilia”. Michela De Rossi, giovane protagonista del film internazionale “I molti santi del New Jersey” spin off della fortunata serie “I Soprano” e protagonista delle serie tv “Briganti” e “Django” di recentissima uscita. Kenan Music, regista e produttore bosniaco direttore del festival internazionale Omladinsky Film Festival Sarajevo e del mercato di cinema breve Hvar Film Festival; Christian Aviles, giovane regista iberico vincitore del premio Short of the Year 2023 consegnato dalla Short Film Conference, per il cortometraggio “Daydreaming so vividly about our spanish holidays”.

Il 17 ed il 18 giugno si terrà anche l’ottava edizione del Figari International Short Film Market l’evento dedicato ai professionisti dell’industria cinematografica breve che quest’anno vedrà i maggiori player confrontarsi sul futuro del cortometraggio in Italia e sulla sua competitività a livello internazionale. Progetto speciale del mercato sarà anche Looking 4, dove registi e produttori internazionali avranno la possibilità di presentare i propri progetti di cortometraggio in fase di sviluppo e distribuzione a un parterre di importanti decision maker, con la speranza di vedere un domani i propri film prodotti, distribuiti o acquistati da una delle società coinvolte. Sarà possibile accedere a tutti gli eventi professionali del festival attraverso un accredito professionale acquistabile sul sito della manifestazione, mentre per assistere alle proiezioni serali, gratuite e aperte al pubblico, sarà possibile accedere fino ad esaurimento posti.