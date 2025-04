Cinema, dal 19 al 22 giugno l’ottavo Filming Italy Sardegna Festival

Roma, 7 apr. (askanews) – Al via l’ottava edizione di Filming Italy Sardegna Festival ideato e diretto da Tiziana Rocca, che si terrà dal 19 al 22 giugno a Cagliari e al Forte Village. La manifestazione si è affermata come unica nel suo genere perché lega per la prima volta cinema e televisione con proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive, coinvolgendo le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell’entertainment VOD e televisivo.

Anche quest’anno il Filming Italy Sardegna Festival si svolgerà in collaborazione con APA – Associazione Produttori Audiovisivi, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del comune di Cagliari, del Consorzio Costa Smeralda e con la collaborazione di Forte Village.

Presidente di giuria del concorso dedicato ai cortometraggi cinematografici sarà Micaela Ramazzotti, pluripremiata attrice, regista e interprete di film come “Il nome del figlio” di Francesca Archibugi, “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino e “Felicità”, opera da lei anche diretta e vincitrice nella sezione Orizzonti Extra della 80esima Mostra di Venezia.

Il Filming Italy Sardegna – In Corto, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari e con il professore Massimo Arcangeli, si conferma un appuntamento molto atteso, in quanto offre ai giovani studenti la possibilità di cimentarsi con il mondo del cinema e di promuovere grazie al Festival i provi lavori in Italia ma anche negli Stati Uniti.

Tiziana Rocca, General Director Filming Italy Sardegna Festival, ha dichiarato: “Sono entusiasta di annunciare l’ottava edizione del Filming Italy Sardegna Festival, che si terrà dal 19 al 22 giugno a Cagliari e al Forte Village. Il festival – che non a caso si colloca tra i due principali eventi europei per il cinema, il Festival di Cannes e la Mostra di Venezia – si è contraddistinto come l’apripista della stagione estiva cinematografica e si conferma un punto di riferimento per l’intero settore cinematografico, per i grandi film internazionali e italiani e per le serie televisive, con un programma ricco di proiezioni, incontri e momenti di confronto per cineasti, studenti e appassionati di cinema. E sono particolarmente felice di poter contare su una figura straordinaria come Micaela Ramazzotti, che presiederà la giuria d’eccezione della sezione cortometraggi. La sua esperienza e il suo talento rappresentano un valore aggiunto per questo festival, portando un’ulteriore riflessione sulla qualità e sull’innovazione che caratterizzano questa sezione. Siamo già al lavoro per selezionare il ricercatissimo parterre di ospiti – tra attori, registi ma anche produttori – che arriverà in Sardegna da tutto il mondo e stiamo definendo un programma che vanterà tantissimi titoli internazionali e italiani, di generi assolutamente diversi, proprio per accontentare una fetta più ampia possibile di pubblico, ma puntando sempre alla più alta qualità, e moltissimi di questi saranno proiettati al festival in anteprima assoluta. E poi non mancheranno naturalmente i panel, i webinar e le masterclass con i giovani studenti delle tante scuole e università appartenenti a tutto il territorio italiano e che faranno parte dell’Academy Cinema. Questa ottava edizione si preannuncia come una grandissima opportunità per celebrare il cinema in tutte le sue forme, in un contesto che unisce la bellezza del nostro territorio, in particolare l’unicità della Sardegna, alla passione per l’arte cinematografica”.

Ancora in via di definizione l’elenco di ospiti che arriverà in Sardegna da tutto il mondo e il ricco programma di titoli, tra film internazionali, italiani, documentari, opere restaurate, serie televisive e cortometraggi.