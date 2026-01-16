Cinema, dal 19 al 28 marzo torna il Florence Korea Film Fest

Roma, 16 gen. (askanews) – Tra spazio e immaginazione, vita organica e visione contemporanea, prende forma il manifesto della 24esima edizione del Florence Korea Film Fest, in programma a Firenze dal 19 al 28 marzo al cinema La Compagnia di Firenze. Un’immagine pop-surreale che racconta l’anima del cinema coreano contemporaneo.

Al centro della locandina, svelata oggi sui social, una figura femminile che indossa un casco da astronauta trasparente che, invece di contenere ossigeno, racchiude un’esplosione di fiori: dalle orchidee agli ibischi fino alle margherite – trasformando lo spazio in un ecosistema vitale. Una visione di “natura cosmica” che evoca fioritura, energia creativa. L’outfit della protagonista rafforza questa tensione tra mondi diversi, con un giubbotto sportivo lucido e pantaloni bordeaux a cuoricini, in un equilibrio audace tra estetica urban e suggestioni K-pop.

“Come i fiori nel casco dell’astronauta, i film che presentiamo sono mondi vitali, attraversati da energia creativa e libertà espressiva”, ha dichiarato Riccardo Gelli, ideatore e direttore del Florence Korea Film Fest. “Il festival invita il pubblico a respirare questo cinema, a lasciarsi attraversare da storie che spaziano dai grandi blockbuster alle opere d’autore più personali, dove l’immaginazione non è evasione, ma una forza capace di far fiorire lo sguardo”.

L’organizzazione, che presto annuncerà gli ospiti dell’edizione, proporrà al pubblico una selezione di film sudcoreani che spazia dalle storiche sezioni come Orizzonti Coreani, con i migliori film in patria del 2025; una vetrina sul cinema indipendente con la sezione Korean Cinema Today; la selezione di cortometraggi in Corto, Corti! e Webtoon, sui fumetti digitali. Oltre alle proiezioni, il programma prevede masterclass, incontri con gli autori e momenti di approfondimento culturale.

La manifestazione è ideata e diretta da Riccardo Gelli dell’associazione Taegukgi e co-diretta dalla co-direttrice Chang Eun-young, organizzata con il supporto di Fondazione Sistema Toscana, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Fondazione Cassa Risparmio di Firenze, KOFIC – Korean Film Council e Ambasciata della Repubblica della Corea; Istituto culturale coreano in Italia e KOFA – Korean Film Archive.