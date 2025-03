Cinema, dal 2 a 6 aprile torna in Italia Rendez-Vous: al via da Roma

Roma, 14 mar. (askanews) – Dal 2 al 6 aprile torna in Italia Rendez-Vous, il festival dedicato al cinema francese. La manifestazione, alla sua XV edizione, apre i battenti, come ogni anno, a Roma, al Cinema Nuovo Sacher, dove sono accolti film e ospiti della rassegna. Il viaggio, partito dalla Capitale, fa poi tappa, con sezioni speciali e ospiti, a Bologna, Firenze e Palermo.

Tre attrici uniche e atipiche, al centro di un mondo sempre più uniforme: Valeria Bruni Tedeschi, Ludivine Sagnier e Leila Bekhti, sono tre delle interpreti più versatili e straordinarie della loro generazione, tre artiste in continua evoluzione e sempre alla ricerca di nuove sfide. La XV edizione di Rendez-Vous, caratterizzata dall’originalità linguistica e narrativa con cui i film selezionati affrontano i temi della contemporaneità, celebra il loro lavoro, le loro scelte audaci, ambiziose e controcorrente. Tre attrici per tre film che rimettono in discussione il tema della maternità e della famiglia.

Il 2 aprile, al Cinema Nuovo Sacher, Valeria Bruni Tedeschi presenta, al fianco della regista Carine Tardieu “L’attachement”, film di apertura.

Il 3 aprile al Cinema Nuovo Sacher, Ludivine Sagnier presenta, in anteprima italiana, “Sotto le foglie – Quand Vient L’Automne”, l’ultimo lungometraggio firmato da François Ozon. Il 6 aprile Leila Bekhti presenta, in anteprima italiana, “Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan” (C’era una volta mia madre” di Ken Scott.

Il più prestigioso evento cinematografico italiano dedicato al cinema francese, nasce da un’iniziativa dell’Ambasciata di Francia in Italia, è realizzato dall’Institut francais Italia, co-organizzato con Unifrance, l’organo di promozione del cinema e dell’audiovisivo francese nel mondo. Il responsabile del festival è Rémi Guittet, addetto audiovisivo dell’Institut français Italia, la direzione artistica è affidata a Vanessa Tonnini.