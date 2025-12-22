Cinema, dal 5 al 10 maggio decima edizione del RIFF a Sestri Levante

Roma, 22 dic. (askanews) – Annunciate le nuove date del Riviera International Film Festival, evento da sempre dedicato al cinema indipendente, giovane e ribelle, che si accinge a tagliare il traguardo della decima edizione: si svolgerà dal 5 al 10 maggio 2026 a Sestri Levante, la perla del Tigullio e del Levante ligure dove tutto è nato nel 2017.

“No Riff, no Stories” è il claim scelto dagli organizzatori e rappresentato graficamente dalla locandina d’autore, affidata quest’anno all’artista Pietro Terzini, vincitore del premio “Top of the Forbes 2025” come “volto d’eccellenza” nel campo dell’arte e del Made in Italy, definito da Forbes Italia “il mago delle parole, il Merlino del packaging”. “L’idea della locandina nasce dall’assonanza tra le parole risk e Riff – ha spiegato Terzini – il rischio è infatti una componente fondamentale del processo creativo e rappresenta un tratto distintivo di un carattere ribelle, proprio come quello del Riviera International Film Festival. Proprio partendo da questa riflessione ha preso forma il concept ‘No Riff, no Stories’ che è diventato il cuore visivo della locandina”.

La scritta, realizzata nel tratto calligrafico tipico di Terzini, domina la composizione e guida lo sguardo dell’osservatore. A fare da sfondo è la Baia del Silenzio, disegnata come elemento centrale dell’immagine: uno spot emblematico di Sestri Levante e location prediletta dell’artista, già protagonista del Riff lo scorso anno in qualità di giurato. In questo intreccio tra parola, segno e luogo, la locandina celebra il decimo anno della rassegna, omaggiando la città che la ospita e il suo carattere ribelle ed indipendente.

“‘Audentes fortuna iuvat’, il 2026 segnerà il decimo anniversario del Riff – ha detto il presidente Stefano Gallini Durante – un evento importante non solo per il territorio, ma anche per il supporto che il Festival offre ai nuovi talenti che si affacciano al mondo del cinema e in particolare ai giovani registi che arrivano ogni anno da tutto il mondo. In pochi anni, il Riff si è affermato come una potente piattaforma per riunire talenti e ispirare tutti a cambiare, a vivere con passione e determinazione, a seguire le proprie aspirazioni. Un evento culturale che nobilita il cinema, l’arte e la creatività. Siamo felici dei nostri successi e non vediamo l’ora di rivedere il nostro pubblico, che cresce di edizione in edizione. I numeri sono quasi decuplicati dal 2017 ad oggi, con una crescita esponenziale anche nella copertura mediatica nazionale e internazionale. Ringraziamo tutti i nostri sostenitori, per averci accompagnato fino ad oggi”.

Novità di quest’anno è che l’Associazione Riviera Film, da sempre organizzatrice del Riff, si è trasformata in Fondazione Riviera International, istituita con l’ambizione di promuovere la cultura, l’intrattenimento e la sostenibilità ambientale attraverso il linguaggio universale del cinema e delle arti multimediali. Presidente della Fondazione è il direttore esecutivo del Riff, Vito D’Onghia, che ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di annunciare la nascita della Fondazione Riviera International, un nuovo punto di riferimento per la promozione della cultura cinematografica a livello internazionale. La Fondazione opererà durante tutto l’anno attraverso un articolato programma di attività che include proiezioni e laboratori nelle scuole, iniziative di divulgazione sui linguaggi e le tematiche del cinema, progetti dedicati alla sostenibilità ambientale, laboratori internazionali e percorsi di internazionalizzazione del nostro festival di cinema indipendente. Questa realtà rappresenta un impegno concreto e di ampio respiro per la valorizzazione dei talenti emergenti, il coinvolgimento delle comunità e la promozione di un cinema responsabile, innovativo e aperto al mondo, contribuendo a rafforzare il ruolo della Riviera come polo creativo e culturale di rilievo nazionale”.