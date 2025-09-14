Cinema, debutto alla regia per Gino Rivieccio: successo a Napoli per la prima di “Da cosa nasce cosa”

Serata di grande emozione al cinema Filangieri di Napoli per la prima di “Da cosa nasce cosa”, produzione indipendente an.tra.cine, firmata dai produttori Eduardo Angeloni e Simona Cisale. Il film segna l’attesissimo debutto alla regia di Gino Rivieccio, amatissimo attore di teatro e volto della televisione italiana, qui alla sua prima prova dietro la macchina da presa.

La sceneggiatura, scritta a sei mani con Gustavo Verde e Alessandra D’Antonio, racconta la storia di una famiglia proprietaria di un caseificio, le cui figlie affrontano esperienze sentimentali e di confronto con mondi lontani dalle loro radici. Con tono lieve e ironico, la pellicola smonta pregiudizi identitari e culturali, ribadendo il valore dei legami familiari e l’apertura verso realtà diverse.

Un cast corale e di grande esperienza accompagna questa narrazione: Susy Del Giudice, Maria Sole Pollio, Antonella Morea, Anna Gaia Sole, Salvatore Lioniello, Mery Esposito, Lello Pirone, Giuseppe Sannino, Gigi Attrice, Alessandra Ierse, Tilde De Spirito, Gianni Ferreri, Pauli Nauli, fino alla presenza speciale di Maurizio Mattioli, che chiude il cast con un ruolo di forte rilievo.

Da cosa nasce cosa è un progetto indipendente realizzato senza alcun finanziamento pubblico, frutto della determinazione della produzione e dell’entusiasmo di tutti gli attori coinvolti. Per Gino Rivieccio questa opera prima rappresenta una sfida personale e una dichiarazione d’amore al cinema, che il pubblico della première ha accolto con calore ed entusiasmo, consacrando una nuova avventura artistica per uno degli interpreti più amati della scena napoletana e nazionale. E soprattutto con una valorizzazione delle sale per portare gente al cinema con un film tutto da gustare .

La distribuzione del film è curata dalla Volcano Pictures di Nicola Grispello e da segnare in calendario , le due date di clou di The Space Napoli del 14 Settembre ore 20. 30 e la presentazione di martedì 16 alle 20.30 all’ UCI Casoria, e in più occasioni Gino Rivieccio sarà presente con parte del cast.

Inoltre, il film verrà presentato a partire dalla prossima settimana in altre regioni, come Trentino Alto Adige (visto che è stato girato in parte a Merano), Lazio, Abruzzo, Lombardia , anche grazie sl successo di pubblico e le richieste degli esercenti.