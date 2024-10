Cinema, Delpero e Comencini: due donne in cima al box office

Roma, 2 ott. (askanews) – Due donne in cima al box office italiano: secondo i dati Cinetel del primo ottobre, al primo posto c’è “Vermiglio” di Maura Delpero, film che l’Italia ha anche candidato per la corsa agli Oscar, con un incasso di 42.043 euro e un totale di 689.162, e al secondo posto “Il tempo che ci vuole” di Francesca Comencini con 29.785 euro e un totale di 348.964 euro, film omaggio della regista al padre Luigi, con Fabrizio Gifuni e Romana Maggiora Vergano, presentato fuori concorso all’ultima Mostra di Venezia.

Terza posizione per “Beetlejuice Beetlejuice” di Tim Burton che ha incassato finora 27.566 euro e precede l’horror thriller “Never Let Go – A un passo dal male” e il cartoon “Cattivissimo Me 4”.