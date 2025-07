Cinema, dietro le quinte del Saturnia Film Festival

L’estate a Terme di Saturnia Natural Destination si accende di riflessi cinematografici e suggestioni d’autore. In occasione della 8ª edizione del Saturnia Film Festival, in programma dal 31 luglio al 3 agosto 2025, il resort termale toscano – simbolo internazionale di benessere e longevità nel cuore della Maremma – si prepara ad accogliere la serata conclusiva di premiazione, regalando agli ospiti un’esperienza da veri protagonisti. Per l’occasione nasce il pacchetto “Red Carpet | Saturnia Film Festival”, un soggiorno esclusivo pensato per condividere il silenzio e la bellezza della sorgente termale… insieme alle stelle del cinema italiano.

Un’estate diversa, in cui il wellness incontra la cultura. Lontano dal clamore, ma vicino all’essenza. Dove ogni immersione nella sorgente millenaria è un rituale di rigenerazione, e ogni notte sotto le stelle può trasformarsi in una scena indimenticabile.

Con il pacchetto “Red Carpet | Saturnia Film Festival”, gli ospiti potranno partecipare all’evento più glamour della stagione – la premiazione del Festival – e approfittare di un soggiorno di due notti con colazione (2-3 agosto), ingresso illimitato alla Sorgente Termale e al Parco Termale (con piscine e vasche idromassaggio, percorsi vascolari, e aree relax climatizzate, al Bagno Romano con sauna e bagno turco), 1 Gold Face Treatment (di 50 minuti), uso della palestra, del campo da tennis e del Golf Driving Range (con il 20% di sconto su Green Fee). Un’occasione unica per concedersi una pausa di bellezza e benessere, circondati da attori, registi e produttori nel cuore autentico della Maremma.

Tra le iniziative del Festival che vedono coinvolta Terme di Saturnia c’è anche il Saturnia Pitch: due giornate di confronto tra giovani registi e grandi case di produzione italiane – tra cui Wildside, Indigo Film, Gaumont e Rai Cinema – che si terranno il 2 e 3 agosto, confermando la vocazione della manifestazione come incubatore di storie e talenti.

Diretto da Alessandro Grande e presieduto da Antonella Santarelli, il Saturnia Film Festival animerà le piazze e i borghi più suggestivi della Maremma – da Manciano a Rocchette di Fazio, passando per Montemerano e le stesse Terme di Saturnia – trasformando il territorio in un’unica, affascinante sala cinematografica a cielo aperto.

L’edizione 2025 rende omaggio a Pierpaolo Pasolini, con un manifesto firmato dall’artista David Pompili: un ritratto intenso e simbolico ispirato a uno scatto realizzato per “Narni – Le Vie del Cinema”. Un tributo alla potenza poetica e visionaria di uno dei più grandi maestri del cinema Italiano.

In un luogo dove l’acqua sgorga da tremila anni alla temperatura perfetta di 37,5°C, Terme di Saturnia Natural Destination si conferma crocevia di cultura, bellezza e rinascita. E quest’estate, chi varcherà la soglia della Sorgente, potrà dire di aver vissuto un film. Da protagonista.