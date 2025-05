Cinema, domani la cerimonia dei 70esimi David di Donatello

Roma, 6 mag. (askanews) – Domani si assegneranno i Premi David di Donatello, considerati una sorta di Oscar del cinema italiano. La 70esima cerimonia di premiazione, condotta da Elena Sofia Ricci e Mika, si svolgerà in diretta dal leggendario Teatro 5 di Cinecittà e sarà trasmessa in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21:40 (l’evento sarà inoltre trasmesso in 4K sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat, in diretta su Rai Radio2 – con la conduzione di Carolina Di Domenico e Claudio Santamaria – e sarà disponibile anche sulla piattaforma di RaiPlay).

Nel corso della cerimonia, saranno assegnati ventisei Premi David di Donatello, un David alla Carriera e due David Speciali. Il David alla Carriera sarà assegnato a Pupi Avati, considerato in maniera unanime fra i maggiori autori del nostro cinema. I David Speciali andranno a Ornella Muti e a Timothée Chalamet, uno degli interpreti più imprevedibili e talentuosi del panorama contemporaneo. Tra i riconoscimenti già annunciati, “Anora” di Sean Baker riceverà il David come Miglior Film Internazionale mentre “Diamanti” di Ferzan Özpetek sarà premiato con il David dello Spettatore. Inoltre, per la sua settantesima edizione, l’Accademia del Cinema Italiano in collaborazione con Cinecittà assegnerà il Premio Speciale Cinecittà David 70 a Giuseppe Tornatore: il cineasta siciliano ha portato la magia del suo cinema in tutto il mondo trovando, negli studi di Cinecittà, il luogo ideale in cui ambientare alcuni dei suoi più celebri capolavori.

I candidati ai David saranno ricevuti domattina al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I premi, infatti, sono organizzati dalla Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello e dalla Rai, in collaborazione con Cinecittà S.p.A. e si svolgono sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Tra gli ospiti della serata, tutti i candidati al David, l’attore Timothée Chalamet, il regista premio Oscar Sean Baker e la produttrice Samantha Quan, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore, le attrici Monica Bellucci, Emanuela Fanelli e Lunetta Savino, gli attori Giuseppe Fiorello, Claudio Santamaria e Luca Zingaretti, la cantante La Nina, il regista Mario Martone. Quest’anno sono 24 i film che hanno ricevuto candidature. I più nominati sono “Berlinguer – La grande ambizione” di Andrea Segre e “Parthenope” di Paolo Sorrentino con 15, seguono “L’Arte della gioia” e “Vermiglio” con 14.