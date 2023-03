Cinema, dopo “Wanna” Prosatore fa il suo debutto nelle sale con un film ambientato a Napoli

Dal mondo di Wanna Marchi alla Napoli del primo scudetto. Dopo il successo della serie Tv per Netflix sulla vicenda della storica venditrice di alghe dimagranti, Nicola Prosatore esordisce al cinema con “Piano piano”, suo primo lungometraggio di finzione, dal 16 in uscita nelle sale con I Wonder Pictures. Una storia che, come lui stesso racconta, prende spunto da fatti non solo “reali” ma “in parte autobiografici”.

La scintilla che ha dato vita al film, spiega, è “il contesto che ha accolto e sviluppato il racconto: lo sgombero coatto di una palazzina compiuto per dar luce allo sbocco cittadino dell’Asse Mediano, uno degli ultimi e monumentali progetti infrastrutturali della Napoli di fine anni 80”. Antonia Truppo, che è ideatrice del soggetto insieme a Prosatore nonché tra protagonisti del film, “è nata in quel palazzo e quel ricordo, unito alla realtà dei personaggi e agli aneddoti della nostra memoria, è da subito diventato un solido spunto per alimentare un racconto con un forte time lock: le ultime tre settimane di un mondo che sta per essere spazzato via”.

L’unica location scelta per l’ambientazione è una masseria “cercata a lungo proprio sulla rotta dell’Asse Mediano”. Anna, la protagonista interpretata da Dominique Donnarumma al suo debutto cinematografico, è quasi adolescente nel 1987. “La finestra della sua stanza – dice Prosatore – affaccia sul cortile di questo vecchio palazzo-castello in mezzo a un bellissimo nulla che sta per trasformarsi in una nuova epoca. L’infanzia che deve per forza finire e l’adolescenza che cerca il proprio spazio e l’attesa del suo riscatto. Lo stesso di un’intera città: lo scudetto del Napoli, che farà tremare il Vesuvio stesso”.

La storia si sviluppa con l’incontro tra la protagonista e il coetaneo Peppino (Giuseppe Pirozzi), incaricato dal boss di quartiere (Lello Arena) di occuparsi di un latitante (Antonio De Matteo) tenuto nascosto in una cascina, a cui si arriva attraverso un buco nel muro coperto da un poster di una Samantha Fox seminuda. Quello sarà anche per lei un passaggio emblematico, dall’adolescenza all’età adulta.