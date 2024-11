Cinema, due candidature per “Vermiglio” agli European Film Awards

Roma, 5 nov. (askanews) – “Vermiglio” di Maura Delpero ha ottenuto due candidature agli Efa, gli European Film Awards, per il miglior film e la miglior regia. Il film è stato anche selezionato per rappresentare l’Italia nella corsa verso gli Oscar e ha già vinto il Leone d’Argento a Venezia.

La European Film Academy ha annunciato le nomination della 37esima edizione e in testa ci sono “Emilia Perez” di Jacques Audiard con quattro candidature (miglior film, regia, sceneggiatura e miglior attrice Karla Sofìa Gascòn) e “La stanza accanto” di Pedro Almodovar (miglior film, regia, sceneggiatura ed attrice, Tilda Swinton). Nella categoria miglior attore, in lizza anche Daniel Craig per “Queer” di Luca Guadagnino.

I vincitori saranno annunciati il 7 dicembre a Lucerna, in Svizzera.