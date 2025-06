Cinema e audiovisivo per nuova Fondazione Roma Lazio Film Commission

Roma, 20 giu. (askanews) – Inaugurata a Roma la nuova Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio, un percorso di profonda riforma strutturale con l’obiettivo di diventare il polo del cinema e dell’audiovisivo di Roma e del Lazio, punto di riferimento per tutto il settore. Numerose personalità presenti alla serata, in rappresentanza delle Istituzioni, del mondo della cultura, del cinema e dello spettacolo.

Il rinnovamento della Fondazione parte dal nuovo Consiglio di Amministrazione, appena nominato dai Soci Regione Lazio e Roma Capitale, che vede la Presidente Maria Giuseppina Troccoli, Christian Uva come Vicepresidente, e Lorenza Lei con il ruolo di Amministratore Delegato.

La nuova governance – si legge in un comunicato – punta a rafforzare il ruolo centrale di Roma Lazio Film Commission nello sviluppo del cinema e dell’audiovisivo nel territorio, sostenendo le imprese locali, promuovendo la crescita professionale degli operatori e favorendo nuove opportunità a livello nazionale e internazionale, con una strategia innovativa e di lungo periodo che vuole raccogliere nuove importanti sfide. La Fondazione lavorerà sui principali asset del settore cine-audiovisivo. Sul lato Industry, per rispondere alle esigenze della produzione e della distribuzione, attivando percorsi di sostegno sia a livello di contributi sia a livello di assistenza tecnico-organizzativa. In quest’ottica si colloca l’apertura di sportelli territoriali nel Lazio, per favorire uno sviluppo più diffuso e capillare del settore, con un approccio integrato più efficiente e innovativo, che mira a facilitare il lavoro delle produzioni, anche grazie a una guida alla produzione intelligente e una guida alle location film friendly.

Altro asset fondamentale è la Formazione, per cui Roma Lazio Film Commission assume un ruolo chiave, proponendo programmi educativi, workshop, masterclass, attività dedicate ai nuovi talenti della TV. Interventi pensati per sviluppare competenze, stimolare la creatività e favorire l’ingresso di giovani professionisti nel mercato, contribuendo così a costruire un sistema più forte e competitivo. Con queste finalità, la Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté, con corsi gratuiti per le principali professionalità del cinema, progetto di eccellenza finanziato con il Fondo Sociale Europeo, diventerà parte integrante della Fondazione.

Di strategica importanza, per avere un settore forte e competitivo, è il coinvolgimento dell’intero comparto, dalle professionalità più specializzate alle meno conosciute, con particolare attenzione alle maestranze e ai lavoratori del settore, agenti, casting director, location manager, che saranno coinvolti attivamente in diverse attività, perché la Fondazione intende diventare una piattaforma condivisa per raccogliere e affrontare le sfide del futuro, con l’obiettivo di favorire un sistema più coeso, innovativo e aperto alle opportunità. Crescere insieme vuol dire sostenere lo sviluppo economico, culturale e sociale di Roma e del Lazio con uno sguardo aperto e internazionale. L’impegno è promuovere e sostenere le coproduzioni internazionali anche attraverso la presenza nei principali mercati e festival di settore, per mostrare le potenzialità del territorio e creare nuove opportunità di crescita e innovazione per tutte le figure professionali coinvolte, con un impegno che vedrà la Fondazione in prima linea per attrarre nuovi progetti, investimenti e collaborazioni. Roma Lazio Film Commission: un polo del cinema e dell’audiovisivo per inquadrare insieme nuovi orizzonti.

I numeri dell’Audiovisivo del Lazio – Fondi regionali Per il 2025 sono previsti interventi che riguardano investimenti per la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, sostegno alla produzione cinematografica ed audiovisiva, scrittura di progetti di sceneggiatura, promozione dell’esercizio cinematografico, per oltre 9 milioni di euro, di cui 3 milioni destinati per il 2025 alla Fondazione Roma Lazio Film Commission.

– Fondi PR-FESR Lazio 2021-2027 La programmazione 2021-2027 ha tra le finalità il sostegno al sistema delle imprese, con una particolare attenzione alla filiera del cinema e dell’audiovisivo. L’intervento “Lazio Cinema International”, individuato come progetto strategico, sostiene, tra l’altro, la produzione di Opere Audiovisive internazionali per rafforzare e migliorare la competitività delle imprese di produzione cinematografica e il relativo indotto, con particolare attenzione ai territori. Le risorse FESR 2021-2027 stanziate per questo intervento sono pari a 10 milioni di euro annui, con la pubblicazione di due edizioni annuali di un avviso pubblico.

– Fondi FSE+ 2021-2027 Un ulteriore settore di intervento riguarda le scuole di formazione, in particolare: la Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté e l’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini. Per tali Scuole di alta formazione, gestite dalla Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’occupazione e finalizzate alla valorizzazione e al potenziamento di specifiche figure professionali – legate a settori considerati rilevanti per l’economia regionale quali cultura, audiovisivo, cinema e spettacolo – sono programmate risorse FSE+ con un risultato atteso di numerosi progetti, percorsi formativi, azioni di sistema e tirocini.

1° POSTO in Italia per imprese attive nel settore e 2° POSTO in Europa per investimenti a favore di cinema e audiovisivo.

2.400 imprese attive del Lazio nel settore audiovisivo.

13.000 addetti nel Lazio nel settore della “produzione di film, video e programmi televisivi”.

70,6 milioni di euro tra 2016 e 2023 per il cofinanziamento delle coproduzioni internazionali, attraverso il bando Lazio Cinema International.

215 opere cofinanziate dal bando tra 2016 e 2024 (film, serie TV, documentari, film di animazione).

357 premi e 474 nomination raccolti dai film cofinanziati da Lazio Cinema International in Festival nazionali e internazionali.

261 case di produzione straniere coinvolte nelle coproduzioni, in rappresentanza di 38 Paesi.

(Crediti foto Raffaele Marino).