Los Angeles, 10 giu. – (Adnkronos) – L’attrice statunitense Claudia Barrett, interprete di numerosi B-movie e che ha legato la sua notorietà al film fantascientifico “Robot Monster” del 1953, è morta per cause naturali nella sua casa di Palm Desert, in California, all’età di 91 anni. La scomparsa è avvenuta il 30 aprile ma la famiglia ha dato l’annuncio solo ora, come riferisce “The Hollywood Reporter”.