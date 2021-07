Cinema: è morto Vladimir Menshov, Oscar con ‘Mosca non crede alle lacrime’**

Mosca, 5 lug. – (Adnkronos) – Il regista e attore russo Vladimir Menshov, vincitore del premio Oscar con il film “Mosca non crede alle lacrime” (1979), è morto oggi a Mosca all’età di 82 anni dopo aver contratto il Covid. Era noto per la rappresentazione dell’uomo comune russo e della vita della classe operaia nei suoi film. Come attore ha recitato in una trentina di pellicole, tra le quali “Salty il cucciolo del mare” (1975), “Magistral” (1983), “Città zero” (1989), “I guardiani della notte” (2004), “Mobius” (2013).