Cinema, è Parthenopemania a Napoli: via al “Sorrentino tour” in canoa

Domani si inaugura a Napoli il primo “Sorrentino tour”, alle 11, al Bagno Sirena a Donn’Anna: un tour in canoa e sup nei luoghi costieri del cinema del regista. Partenza dal Sirena (spiaggia delle Monache) passando per Villa Rivelli, per poi fare tappa a San Pietro ai Due Frati, la grotta romana, la Grotta di Villa d’Abro di “È stata la mano di Dio” per approdare alla spiaggia di Villa Lauro, i tanti luoghi di “Parthenope”. È una iniziativa Casa Sup di Alessandro Sangiovanni, una costola di Kayak Napoli. L’iniziativa si aggiunge alla lunga lista di curiosità legate al film campione di incassi di Sorrentino, per cui si parla ormai di “Parthenopemania”. Dalla statuina di Greta Cool di San Gregorio Armeno realizzata da Ferrigno, alla caccia al poster come oggetto da collezione su Ebay, alla Pizza intitolata “Parthenope” made by il maestro pizzaiolo Enzo Coccia de la Notizia, alle magliette con le frasi del film e quelle con la scritta J’adore Sorrentino e J’adore Parthenope, alle cover dei cellulari.