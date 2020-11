Cinema e serie tv, Regione finanzia progetti di piccole imprese

Attivato dalla Regione Campania un bando in favore delle micro, piccole e medie imprese culturali, in forma singola o associata, che operano nel settore dello spettacolo e nello specifico della cinematografia e dell’audiovisivo. Sono finanziabili i progetti che prevedano parte del piano di realizzazione in Regione Campania e il 60 per cento del contributo concesso deve essere speso sul territorio regionale. L’ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del presente avviso è di 319mila euro a valere sull’azione 3.2.2 del Por Campania FESR 2014-2020 – Asse III ‘Competitività del sistema produttivo’. Le candidature dovranno pervenire entro le ore 23.59 del 17 dicembre 2020.