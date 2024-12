Cinema: ecco i vincitori della 15esima edizione del festival internazionale CortiSonanti

Con l’assegnazione dei premi per le sette sezioni in concorso e i riconoscimenti per i protagonisti e le categorie speciali, si è conclusa la XV edizione di CortiSonanti, il festival internazionale di cortometraggi diretto da Nicola Castaldo, Mauro Manganiello e Agostino Caprio.

Al Cinema Metropolitan di Napoli è si è tenuto l’atto conclusivo dell’edizione 2024 del festival organizzato da Alchemicarts e finanziato dalla dalla Regione Campania – Film Commission, con il patrocinio del Comune di Napoli. Nel Corso della kermesse (25-29 novembre) condotta da Lorenzo Crea sono passati in rassegna 45 lavori finalisti, selezionati tra gli oltre 2400 iscritti quest’anno.

A trionfare nella sezione corti internazionali è stato “An Irish Goodbye” di Tom Berkeley e Ross White (già vincitore dell’Oscar 2023), che si è aggiudicato anche il premio per la miglior regia. Ambientato in una fattoria nelle zone rurali dell’Irlanda del Nord, “An Irish Goodbye” è una commedia nera che segue il ricongiungimento dei fratelli Turlough e Lorcan dopo la prematura morte della madre.

Vittoria ex aequo nella sezione dedicata ai cortometraggi italiani per “154” di Andrea Sbarbaro e Riccardo Copreni e per l’acclamato “Stanza 5” di Rosario Capozzolo, che si aggiudica anche il Best Prize (premio in denaro assegnato da Alchemicarts) e il premio per la miglior attrice che va Emanuela Annini ex aequo con Bianca Guaccero, protagonista di “Bob and Wave” di Adelmo Togliani. Due i premi anche nella categoria miglior attore assegnati a Lino Guanciale per “Rasti” e a Francesco Piccirillo per “Sono Pronto”, lavoro che si aggiudica anche la vittoria nella categoria Sport. A Emmanuela Spedaliere, direttrice generale del Teatro San Carlo di Napoli, è andato il premio speciale di questa edizione.

I cortometraggi “Pret ‘a mmar” di Francesco Guardascione e “Playing God” di Matteo Burani vincono rispettivamente le sezioni documentari e animazione, mentre “M’amo non m’amo” di Jay Ruggiano vince la sezione DNA, inserita nuovamente quest’anno in concorso e dedicata alle produzioni campane.

Tra i videoclip musicali vince “Occhi Neri” per la regia di Marina Fastoso, tratto dal brano di Pasquale Autorino in arte Siermond, mentre nella sezione ECOrti – realizzata in partnership con varie realtà ambientaliste – si aggiudica la vittoria “Energia, Cultura e Conoscenza” di Michele Sorrentino Mangini e Mario Pistolese. Premio speciale per Ciro Villano per il lavoro cinematografico “Ammen”, che punta i riflettori sull’ambiente e la tutela del territorio.

L’irlandese Evan Barry vince, invece, il premio per la miglior fotografia per il corto “Room Taken” di Tj O’Grady Peyton, mentre Rita Guardabascio e Giuseppe Zonta vincono rispettivamente i premi come migliori costumi e miglior sceneggiatura.