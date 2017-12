Cinema, Ella&John di Virzì “miglior cast” a Capri, Hollywood

A “Ella&John- The Leasure Seeker” di Paolo Virzì con Helen Mirren e Donald Sutherland va il premio per ‘il miglior cast’ della 22 esima edizione di Capri Hollywood che si apre domani sull’isola azzurra con l’esibizione nella celebre piazzetta della banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (ore 16,30) premiata con il Capri Art Award dalla madrina Nastassja Kinski. Il riconoscimento per il cast di “Ella& John” sarà consegnato a Paolo Virzì, insignito inoltre del titolo “Master of Cinematic Art Award”, al termine della proiezione speciale aperta al pubblico del suo primo film ‘americano’ (che uscirà il 18 gennaio in Italia) al centro congressi di Capri. “L’Istituto Capri nel mondo vuole così rendere omaggio a due grandissimi attori” annuncia l’israeliana Noa, presidente del festival. “Ci fa piacere ricordare che, lo scorso anno, Helen Mirren arrivò a Capri per ritirare il Legend Award subito dopo aver terminato le riprese – racconta Pascal Vicedomini, produttore di Capri,Hollywood – e proprio qui ci raccontò del suo bellissimo rapporto con Virzì, con il suo fantastico partner ed anche del personaggio di Ella che l’aveva conquistata, una interpretazione che gli è già valsa la nomination ai Golden Globes 2018”. Con Virzì atteso a Capri il fratello Carlo Virzì compositore della colonna sonora del film vincitore del ‘Best music score award’; a Indiana Production va il “Premio Mediocredito Italiano” (Gruppo Intesa San Paolo), quale “Studios Italiano del 2017”. Tra gli altri premiati della giornata inaugurale, Micaela Ramazzotti “Attrice dell’anno” e il regista Sebastiano Riso, per il film “Una famiglia”. Dopo la cerimonia in piazzetta con star e autorità, alle ore 19,15 al centro congressi di Capri anteprima europea di “Novitiate” di Margaret Betts accompagnata dall’attrice premio Oscar, Melissa Leo, tra le favorite anche alla nomination 2018 ‘Non Protagoniste’, seguirà la proiezione speciale di “Ella& John” (ore 21,15). Tra i premiati della prima serata anche The Jackal (Rising Star) e per la musica Fausti Leali (Capri Award alla carriera) e Luisa Corna. Al cinema Paradiso di Anacapri anteprima del nuovo cartoon Disney Pixar, “Coco” (ore 18,00). Saranno oltre novanta le proiezioni a partire già da oggi nei cinema di Capri e Anacapri. Chairman della 22 edizione è il premio Oscar Alessandro Bertolazzi al quale è dedicata una mostra alla Casa Rossa. Capri, Hollywood 2017, è organizzato e prodotto dall’Istituto Capri nel Mondo, con il sostegno del Ministero per i Beni e per le Attività Culturali e Turismo (Dg Cinema), e della Regione Campania, del Comune di Anacapri e della Città di Capri.