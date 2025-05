Cinema, esce “Fuori” di Martone: saluti in sala il 25 maggio a Roma

Roma, 22 mag. (askanews) – Dopo la presentazione a Cannes con lunghi applausi, “Fuori” di Mario Martone esce al cinema e domenica 25 maggio a Roma ci saranno incontri speciali con il cast in diversi cinema.

Alle ore 17 presso Eurcine Multisala, il regista, la sceneggiatrice Ippolita di Majo e l’interprete Valeria Golino saluteranno il pubblico presente in sala. Lo stesso incontro si terrà alle ore 18 presso il Cinema Greenwich, alle 19 presso il Cinema Giulio Cesare, alle 20 presso il Cinema Barberini e alle ore 20.45 presso il Nuovo Sacher dove Martone, Ippolita di Majo e Golino incontreranno il pubblico in sala al termine della proiezione; a moderare l’incontro ci sarà Nanni Moretti.

Il film è ambientato a Roma, nel 1980. La scrittrice Goliarda Sapienza finisce in carcere per aver rubato dei gioielli, ma l’incontro con alcune giovani detenute si rivela per lei un’esperienza di rinascita. Uscite di prigione, in una calda estate romana, le donne continuano a frequentarsi e Goliarda stringe un legame profondo con Roberta, delinquente abituale e attivista politica. Un rapporto che nessuno, fuori, può riuscire a comprendere ma grazie al quale Goliarda ritrova la gioia di vivere e la spinta a scrivere.

Nel cast del film, oltre a Golino, Matilda De Angelis, Elodie, Corrado Fortuna.