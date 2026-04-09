Cinema, “Fatherland” di Pawlikowski in concorso al Festival di Cannes

Milano, 9 apr. (askanews) – “Fatherland”, l’ultimo lungometraggio di Pawel Pawlikowski (autore di “Ida” e “Cold War”), sarà presentato in concorso al 79esimo Festival di Cannes.

Ambientato all’apice della Guerra Fredda, il film racconta il rapporto tra lo scrittore Thomas Mann (Hanns Zischler) e sua figlia Erika (Sandra Hüller), attrice, giornalista e pilota di rally. A bordo di una Buick nera intraprendono un viaggio attraverso una Germania in macerie in una pellicola che esplora i temi dell’identità, del senso di colpa, della famiglia e dell’amore, sullo sfondo del tumulto e della confusione morale dell’Europa del dopoguerra.

Scritto da Pawlikowski e Henk Handloegten, il film vede come protagonisti la candidata all’Oscar Sandra Hüller (La zona d’interesse, Anatomia di una caduta), Hanns Zischler (Munich, Germania nove zero, Nel corso del tempo), August Diehl (La vita nascosta – Hidden Life, Bastardi senza gloria), Devid Striesow (Niente di nuovo sul fronte occidentale) e Anna Madeley (Patrick Melrose, Creature grandi e piccole). Pawlikowski torna a lavorare con i suoi collaboratori di lunga data, tra cui il direttore della fotografia candidato all’Oscar Lukasz Zal, la costumista Aleksandra Staszko e gli scenografi Katarzyna Sobanska e Marcel Slawinski.

Il film è una coproduzione internazionale, MUBI (che ha rilasciato la prima immagine del film), l’italiana OUR Films (di Lorenzo Mieli e Mario Gianani, una società Mediawan), Extreme Emotions (Polonia), Nine Hours (Germania) e Chapter 2 (una società Mediawan, Francia), in collaborazione con Circle One (Italia) e Apocalypso Pictures, con la partecipazione di Arte e Pathé. È prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Mieli per OUR Films, Ewa Puszczynska per Extreme Emotions, Jeanne Tremsal ed Edward Berger per Nine Hours, Dimitri Rassam per Chapter 2 e Lorenzo Gangarossa per Circle One.

“Ida” di Pawlikowski ha ottenuto 70 premi internazionali, tra cui 5 European Film Awards e l’Oscar nel 2015 per il Miglior Film Internazionale. Il regista ha vinto inoltre il premio per la Miglior Regia (Prix de la mise en scène) a Cannes nel 2018 per “Cold War”, film che ha collezionato 52 vittorie e 126 nomination, tra cui le candidature agli Oscar per il Miglior Film Internazionale, Miglior Regia e Miglior Fotografia.