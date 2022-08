Cinema, focus del Centro culturale di Vrsac sulle produzioni italiane

Nell’ambito della manifestazione “Estate culturale di Vrsac”, il Centro Culturale di Vrsac, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Belgrado, presenta le “Giornate della cultura italiana” che si svolgeranno dal 10 al 20 agosto, durante le quali si svolgerà una rassegna cinematografica dal 10 al 14 agosto presso il giardino della Casa dell’esercito di Vrsac. Sei i film in programma che saranno proiettati in versione originale italiana con sottotitoli in serbo: il 10 agosto alle 20.00 “1200 km di bellezza” (2016), regia di Italo Moscati; l’11 agosto alle 20.00 “La bella gente” (2009), regia di Ivano De Matteo; il 12 agosto alle 20.00 “Puccini e la fanciulla” (2008), regia di Paolo Benvenuti; il 13 agosto alle 20.00 “Un giorno speciale” (2012), regia di Francesca Comencini; il 14 agosto alle 20.00 “Quando l’Italia mangiava in bianco e nero” (2015), regia di Andrea Gropplero di Troppenburg e “Me ne frego” (2014), regia di Vanni Gandolfo.