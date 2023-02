Cinema, Fondo Ue per film ucraini: budget da 1 milione di euro

Dopo mesi di preparazione, l’EFAD (European Film Agency Directors association), le agenzie di cinema e i Ministeri della Cultura di 13 paesi hanno lanciato durante la 73a edizione della Berlinale il Fondo europeo di solidarietà per i film ucraini. Questa iniziativa di solidarietà mira ad aiutare i cineasti ucraini promuovendo allo stesso tempo le coproduzioni con altri paesi. Il fondo è realizzato grazie alla collaborazione e ai contributi finanziari di quindici ministeri europei e fondi cinematografici nazionali, tra cui il Ministero della Cultura italiano. Nello specifico, i finanziamenti arrivano da: Belgio: Flanders Audiovisual Fund (VAF), Federation Wallonie Bruxelles Cinéma et Media (FWB/CCA); Cipro: Ministero della Cultura; Croazia: Centro audiovisivo croato; Estonia: Ministero della Cultura; Francia: CNC e Ministero della Cultura; Germania: commissario del governo federale per la cultura e i media; Grecia: Greek Film Center; Irlanda: Screen Ireland; Italia: Ministero della Cultura; Lituania: Centro cinematografico lituano; Lussemburgo: Film Fund Luxembourg; Paesi Bassi: Netherlands Film Fund; Portogallo: Istituto del cinema e dell’audiovisivo; EFAD (Europa): associazione europea delle agenzie cinematografiche nazionali. “Siamo molto orgogliosi della nascita dell’ESFUF, e che si concretizzi un’iniziativa di solidarietà dei nostri membri con l’Ucraina e la nostra capacità di unire. Siamo molto grati al CNC per aver avviato e accettato di coordinare questo progetto che la nostra associazione sosterrà e promuoverà” ha dichiarato Luis Chaby Vaz, Presidente EFAD. Questo schema di sostegno è amministrato da un comitato composto da un rappresentante di ciascun contributore e coordinato dal CNC. Mira a finanziare opere cinematografiche ucraine nelle fasi di sviluppo e finalizzazione. Un budget di un milione di euro sosterrà progetti selezionati da una giuria di cinque esperti indipendenti, attraverso due bandi lanciati nel 2023. Il primo bando si è aperto il 20 febbraio e le domande possono essere presentate al CNC fino al 17 marzo. I risultati di questa prima fase di selezione saranno annunciati durante il festival di Cannes a maggio.