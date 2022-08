Cinema, Future Pitch 2022: registi a caccia di produttori, il bando scade l’8 settembre

Nel fitto programma di eventi collaterali che animeranno la 22esima edizione del Future Film Festival si apre una nuova call, questa volta dedicata ad autori o registi in cerca di un produttore o produttori in cerca di co-produttori. In occasione della sua tappa modenese, il 30 settembre sarà la giornata dedicata al Future Pitch 2022 che, dopo il successo dell’edizione passata, torna quest’anno in presenza come occasione di dialogo e interazione tra gli addetti al lavoro del mondo cinematografico. I pitch si svolgeranno in modalità one-to-one, dando la possibilità a ogni produttore di selezionare 10 progetti ciascuno, da discutere con l’autore, regista o casa di produzione di riferimento. Le sessioni della durata di 15 minuti l’una garantiranno a tutti lo stesso tempo a disposizione per trarre il massimo profitto dall’incontro. Per concorrere alla selezione, gli autori/registi o produttori dovranno compilare in ogni sua parte la domanda di partecipazione presente all’indirizzo www.futurefilmfestival.it, entro mezzanotte dell’8/09/2022. Invece, i produttori che desiderano far parte dei pitch, per valutare i progetti presentati dagli autori/registi e dalle case di produzione, dovranno semplicemente inviare la copia del regolamento sottoscritto. I lavori che possono essere proposti per la selezione si differenziano in base alle categorie: per quella degli “autori o registi in cerca di un produttore” si richiede di partecipare con documentari, progetti o serie; per quella dei “produttori in cerca di co-produttori”, invece, si ricercano lavori da corto a lungo, documentari, lungometraggio o serie. I progetti selezionati per le sessioni del Future Pitch 2022 saranno svelati il 22 settembre sul sito del Future Film Festival.