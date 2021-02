Cinema: Ghini, ‘Depardieu indagato per stupro? Ci ho lavorato, spero chiarezza’**

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Ho appreso la notizia solo qualche minuto fa, e non posso permettermi di emettere nessun giudizio. Posso dire solo che sono questioni molto delicate e spero sia fatta chiarezza fino in fondo, sia per chi accusa che per chi viene accusato”. Così Massimo Ghini commenta a caldo all’Adnkronos la notizia dell’apertura ufficiale dell’inchiesta per stupro in capo all’attore Gerard Depardieu, con il quale ha girato ben due film. “Il tema mi tocca molto da vicino, ho delle figlie femmine -dice l’attore romano- ed è qualcosa che fa parte di un terrore atavico per un genitore”.