Cinema: gran finale per l’“Isff – inferenze short film festival” con Peppe Lanzetta

Si conclude oggi, a Nola, nel Museo Archeologico dell’Antica Nola (via Senatore Cocozza, 1) alle ore 20.00, la VI edizione di ISFF “Inferenze Short Film Festival – Rifrazioni dal reale”. Spetterà al super testimonial Peppe Lanzetta annunciare il vincitore dell’edizione 2024 della kermesse, ideata dall’autore Massimo Piccolo, anche direttore artistico, che celebra il pensiero complesso. Non mancherà, come tutti gli anni un ospite che arriva dal mondo della musica. Per la VI edizione si è voluta la presenza della cantautrice Marilena Vitale (protagonista del duo Fede ‘n’ Marlen e del progetto Azul), per la sua capacità di raccontare storie, mai scontate o banali, anche solo con una chitarra.

Il progetto, organizzato dall’Associazione culturale Luna di Seta e realizzato col sostegno della Film Commission Regione Campania e il patrocinio del Comune di Nola, vede alla base del suo sviluppo la volontà di avvalorare il pensiero critico davanti alla cultura del banale. Il sottotitolo scelto per la sesta edizione è ricaduto su “Rifrazioni del reale” per immaginare un rapporto fra antico (con una location d’eccellenza storica come il Museo Archeologico dell’Antica Nola) e contemporaneo e lasciare agire la distanza, la metafora della “proiezione” e “rifrazione” con lo scopo di aggiungere qualcosa, oltre i termini più frequenti, semplicistici e banali di memoria, identità, eredità, tradizione, seduzione, riappropriazione, richiamo, attenzione, dialogo o scambio, tutto ciò che fa parte del reale.

«Anche quest’anno Valentina Sodano – racconta Massimo Piccolo – organizzatrice e curatrice del festival, è riuscita in una impresa davvero eccezionale: 300 film da 27 Paesi in tutto il mondo, mettendo insieme una giuria tecnica di assoluto prestigio, presieduta dal maestro Cesare Accetta supportato dagli altri importantissimi giurati, Claudio Gargano, Luigi Barletta, Massimiliano Gaudiosi, Lucia Di Girolamo, Enrica Buongiorno e Giovanni Albanese. Verrà, inoltre proiettato il corto “Questa volta scelgo io” realizzato nell’ambito delle attività collaterali del festival con l’istituto Falcone-Paciano grazie alla passione della dirigente Valeria Vaccaro e al supporto degli insegnanti-tutor Michele Corcione, Giovanna Vitale e Pina Meglio, oltre che alla sorprendente bravura dei ragazzi della scuola che hanno fatto da autori e attori e alla Filmitpro che ha offerto il prezioso supporto tecnico». Ingresso gratuito fino a esaurimento posti: info e prenotazioni lunadiseta@libero.it 328