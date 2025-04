Cinema, il 25 aprile torna al cinema “Porco Rosso” di Hayao Miyazaki

Roma, 18 apr. (askanews) – Il 25 aprile torna al cinema “Porco Rosso”, uno dei capolavori di Hayao Miyazaki in cui è più esplicito il legame del maestro giapponese con l’Italia.

Il film è un grido di libertà contro la guerra, l’oppressione e il fascismo, tanto che alla richiesta di rientrare in Italia e aderire al regime, il protagonista Marco Pagot, aviatore anarchico e solitario, non esita a rispondere: “Piuttosto che diventare un fascista, meglio essere un maiale!”.

Una scena diventata simbolo del pensiero politico di Miyazaki e che in moltissimi, oggi, associano proprio al Giorno della Liberazione, che quest’anno festeggia l’ottantesimo anniversario.

Marco Pagot è un asso dell’aviazione militare italiana che, in seguito a un misterioso incidente durante la Prima Guerra Mondiale al quale sopravvive miracolosamente, assume per magia l’aspetto di un maiale antropomorfo. Con il nome di battaglia di Porco Rosso, a bordo del suo idrovolante vermiglio, decide di ritirarsi dal mondo militare e di guadagnarsi da vivere facendo il cacciatore di taglie. Ma l’arrivo del pilota americano Curtis, assoldato dai Pirati del Cielo, lo costringerà a nuove battaglie sui cieli dell’Adriatico, continuando a combattere contro il fascismo per la salvaguardia dell’umanità e per la riconquista di un perduto amore.

I cinema in cui sarà possibile vederlo: Napoli – cinema Metropolitan, ore 16.00, Roma – cinema Quattro Fontane, ore 16:00 e ore 18.00; Firenze – cinema Astra, ore 19.00; Bologna – cinema Odeon, ore 16.00; Genova – cinema Sivori, ore 19.00; Milano – cinema Anteo, ore 19.30; Torino – cinema Eliseo, ore 16.00.